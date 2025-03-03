凌濤控泛綠冒名亡者資料罷綠委 吳崢嗆可笑：民進黨沒有超能力

民進黨發言人吳崢（左）、律師黃帝穎（右）3日召開記者會，針對國民黨立法院黨團總召傅崐萁的造謠指控及國民黨造假連署提出批評，並宣布將對傅崐萁提起告訴。（記者羅沛德攝）

2025/03/03 10:51

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免席捲全台，有9件民進黨立委罷免案一階段連署審核未過關，國民黨智庫副執行長凌濤指控泛綠冒名連署亡者資料；民進黨發言人吳崢今在民進黨記者會後受訪反嗆，凌濤的說法非常可笑、完全沒有事實根據，什麼都說是民進黨害的，但民進黨沒有超能力，唯一的可能就是國民黨自己抄名冊。

針對凌濤指控，罷免團體提到泛綠營人士假借要連署罷免來亂填資料，甚至有些是亡者資料，吳崢反駁，凌濤的說法一天一變，一開始說國民黨罷免民進黨立委的提案都沒有過，一定是中選會鴨霸、出奧步，結果被打臉查對工作是地方選委會負責，連藍營執政縣市都看不下去、剔除無效虛假連署書，凌濤被打臉就又換個方向指控，說是民進黨的人故意填假資料。

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吳崢諷刺，凌濤什麼都說是民進黨害的，是不是下次起床閃到脖子也是民進黨害的？天上掉鳥屎也是民進黨養的鳥？凌濤的說法非常可笑，完全沒有事實根據，全台9個區域這麼多幽靈連署，民進黨是能讓死者重回人世嗎？民進黨沒有超能力，唯一的可能就是國民黨拿手中舊名冊出來抄。

吳崢說，他也可以體諒凌濤非常辛苦，因為藍營內部都在痛罵國民黨中央太無能，連曾和侯友宜搭擋參選2024總統大選的趙少康都認為朱立倫這黨主席當得太爛，凌濤身為朱的子弟兵就要出來瞎扯、幫老闆講話，這只能凸顯一個事實，國民黨知法犯法，拿手中名冊出來抄、造假、虛假連署，這些行為都已經觸犯法律與台灣人民的底線，民進黨會持續蒐證，一個都不放過。

民進黨發言人吳崢（左）、律師黃帝穎（右）3日召開記者會，針對國民黨立法院黨團總召傅崐萁的造謠指控及國民黨造假連署提出批評。（記者羅沛德攝）

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