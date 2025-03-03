北市公園流動公廁升級 日團來訪也稱讚 

台北市將公園內的流動公廁改造，以通用設計兼具高齡化、親子、性別友善及無障礙等使用考量。（台北市公園處提供）

2025/03/03 10:48

〔記者何玉華／台北報導〕台北市推動公園流動公廁變身景觀公廁，融入各公園周圍自然環境，並以通用化兼具高齡化、親子、性別友善及無障礙使用為考量，尊重使用者的安全感跟私密性，負責業務的公園處陽明山公園管理所主任陳彥材表示，日前日本礪波市長率團參訪三層崎花海時，也讚賞公園景觀公廁跟日本的公廁一樣舒適、乾淨；公園處已完成開放北投、士林一帶公園內的21座景觀公廁。

公園處處長藍舒凢表示，公園內景觀公廁設計以融入各公園周圍自然環境為主，設計意象採木質與植生的精神，外觀主體採金屬飾板，使用銀漆防風、防雨耐候性材料，減少維護成本並延長使用壽命。並以通用化兼具高齡化、親子、性別友善及無障礙使用為考量，設計符合輪椅可輕鬆進出的出入口、兒童馬桶及安全椅、換尿布台等，將資源盡到最大利用，讓男女老少都能安心如廁。

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陳彥材表示，景觀公廁的設計充份考量到使用者需求，也重視使用者的安全感和私密性；日前日本礪波市長率團參訪三層崎花海時，就對公園景觀公廁讚不絕口，認為跟日本的公廁一樣舒適、乾淨；在東和景觀公廁規劃期間不斷提供里民使用建議的士林區天和里里長蔡明松說，當想像中的景觀公廁具體呈現在他眼前時，相當的感動，比他想像中的要更舒適完善跟方便。

公園處指出，目前已完成開放的景觀公廁有北投、士林一帶的克強、蘭興、蘭興1號、天母、東和、榮華等公園內21座景觀公廁，未來將持續推動公廁2.0計畫，提供市民友善的如廁環境；部分已完工的景觀公廁，也將在接水電後陸續開放。

台北市將公園內的流動公廁改造，以通用設計兼具高齡化、親子、性別友善及無障礙等使用考量。（台北市公園處提供）

台北市將公園內的流動公廁改造成景觀公廁，外觀亮綠燈代表無人使用。（台北市公園處提供）

台北市將公園內的流動公廁改造成景觀公廁，外觀亮紅燈代表使用中。（台北市公園處提供）

士林區天和里里長蔡明松在景觀公廁規劃期間，提供不少居民的使用意見，對改造後的公廁相當滿意。（台北市公園處提供）

台北市推動公園流動公廁變身景觀公廁，融入各公園周圍自然環境。（台北市公園處提供）

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