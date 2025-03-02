南港LaLaport開幕倒數 交通疏導、停車規劃曝光

LaLaport南港將於3月20日開幕。（記者林承鴻攝）

2025/03/02 22:26

〔記者林承鴻／台北報導〕大型區域型購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport 南港即將在本月20日開幕，匯集約300間專櫃，結合商場、影城、餐廳、超市等，預估假日每天會有近7萬人潮湧入。購物中心地處捷運板南線（藍線）及文湖線（棕線）交會處，距離三鐵共構的南港車站也只有1站距離，為了鼓勵民眾使用大眾交通工具，業者規劃提供折價券給搭捷運、公車前往消費的民眾。

業者以先前台中LaLaport及其他商場的開幕人潮推估，平日人潮約為4.5萬人，假日則接近7萬人，約40%民眾會搭乘捷運、公車前往、開車約30%、騎機車約11%，另約14%以步行或其他方式前往。除了發放折價券，業者也將提供滿額宅配服務，減少購物完帶大包小包搭車的不便。

請繼續往下閱讀...

台北市交通局交通治理科科長林育生指出，LaLaport南港店鋪專櫃將分階段開始營運，初期商場僅會有約65%專櫃開業，至5月達到90%，威秀影城則規劃4月底才會開幕，預估開幕前3個月人潮較多，之後會回歸常態。

林育生說，LaLaport南港規劃汽車停車位2376席、機車1928席，停車場設有滿場機制，當使用率達80%以上時，將開始封閉停車場入口，避免車輛在馬路上回堵影響車流，另替代停車場位於漢來飯店，滿場時也會引導車流至該處停車。

而基地一樓有規劃臨停空間，另停車場前30分鐘免費，民眾開車如果需要上下客可以開進去停車場內，避免在馬路臨停影響交通。商場開幕期間將有義交及保全疏導交通，而南港分局除派員執行常態性勤務疏導，開幕期間也會派額外警力支援。

此外，經貿二路105巷和157巷都有拓寬，並調整車道配置與標線；105巷有新設號誌，讓車輛出場時可以較短路徑離開，減少在購物中心附近繞行，市府也會加強驅趕周邊臨停車輛。

當地三重里長江輝吉表示，單就購物中心開幕人潮而言，不會太擔心癱瘓交通，但若南港展覽館同時舉辦展覽，塞車狀況就會比較麻煩，會嚴陣以待觀察實際交通流量。周邊新富里長許睦燦同樣擔心開幕人潮碰上展覽同時舉辦會很塞，他指出，周邊停車位非常有限，呼籲民眾盡量搭捷運來。

林育生表示，LaLaport南港的交通影響評估已將南港展覽館舉辦展覽時的背景車流納入考量。南港分局每月會召開交通疏導協調會，邀請轄區內各活動單位協調整合，LaLaport南港也承諾將加入成為固定成員，共同討論卸貨時間、義交派遣等事宜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法