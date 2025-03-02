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    前院長朱樹勳辭世 亞東醫院：3/3~3/21開放會場悼念

    朱樹勳教授（中）與邱冠明院長（右）昔日共同討論醫療案例，展現專業傳承與對病患的深切關懷。（亞東醫院提供）

    朱樹勳教授（中）與邱冠明院長（右）昔日共同討論醫療案例，展現專業傳承與對病患的深切關懷。（亞東醫院提供）

    2025/03/02 21:59

    〔記者董冠怡／新北報導〕心臟外科名醫兼亞東醫院前院長朱樹勳25日辭世，享壽87歲。亞東醫院今於官網首頁公布追思會資訊，會場位於院內地下1樓媒體中心，3月3日至21日期間，每週一至五早上8點至晚上8點、週六及日早上8點至下午5點開放悼念。

    亞東醫院表示，朱樹勳一生致力於醫學研究與人才培育，在醫界創下諸多卓越成就，對台灣醫療發展影響深遠。1999年起曾帶領亞東醫院邁向「成為民眾首選醫學中心」的願景，推動急重難症醫療照護技術，成為守護市民健康的堅實後盾。在院內服務的25年中，以身作則樹立無數典範，留下許多動人事蹟。

    院長邱冠明指出，朱教授創下太多台灣醫界的第一，不僅是技術權威，更在醫院管理上投入心力。他曾說：「醫術再精湛，一次也只能救一個人；但若能改善醫院體質，就能造福更多人，提升醫療品質，讓患者、家屬與醫療人員都受惠。」亞東今日的成就，正是站在朱樹勳的肩膀上。

    院方也邀請各界透過臉書公開社團「星耀不息──追憶朱樹勳副教授」或至Google表單留言，一句感言、一段珍貴回憶或一張溫馨照片皆可，共同珍藏這份深刻記憶，在未來的歲月裡，傳承朱樹勳長年堅持不懈的精神與價值，使其光輝如同夜空中的繁星，恆久閃耀照亮前行的路。

    亞東醫院今表示，3月3日至21日期間，每週一至五早上8點至晚上8點、週六及日早上8點至下午5點開放追思悼念朱樹勳。（圖擷取自亞東醫院官網）

    亞東醫院今表示，3月3日至21日期間，每週一至五早上8點至晚上8點、週六及日早上8點至下午5點開放追思悼念朱樹勳。（圖擷取自亞東醫院官網）

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