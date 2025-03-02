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    首頁　>　臺北市

    北市文山區民宅竄大量濃煙 女屋主嗆暈一度無呼吸心跳

    台北市文山區興隆路三段一處民宅今天下午發生火警，警消趕往約20分鐘將火勢撲滅，但女屋主被嗆暈且失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後已恢復生命跡象。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市文山區興隆路三段一處民宅今天下午發生火警，警消趕往約20分鐘將火勢撲滅，但女屋主被嗆暈且失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後已恢復生命跡象。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/03/02 17:32

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市文山區興隆路三段一處民宅今天下午2時許發生火警，消防局獲報出動大批警消趕往，抵達後，發現屋內竄出大量濃煙，消防人員隨即進入灌救，火勢約20分鐘左右撲滅，但女屋主被救出時，已經嗆暈且失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後已恢復生命跡象。

    警消調查，今天下午2時9分獲報，台北市興隆路三段304巷民宅發生火警，立即出動各式消防車12輛、救護車1輛及消防人員30名到場搶救，發現為1層樓平房頂加處起火燃燒，人員隨即佈水線射水灌救，火勢在2時33分許撲滅。

    警消指出，搜索火場時，發現75歲陳姓女屋主遭嗆暈在臥室，且已經沒有呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術後送往萬芳醫院搶救，目前已恢復心跳仍在觀察中；警消說，現場燒毀燒家具面積約12平方公尺，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步釐清。

    消防人員趕抵現場時，濃煙從民宅加蓋竄出，隨即佈水線進入灌救。（記者陸運鋒翻攝）

    消防人員趕抵現場時，濃煙從民宅加蓋竄出，隨即佈水線進入灌救。（記者陸運鋒翻攝）

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