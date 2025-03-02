美智庫示警中國透過犯罪集團動搖台帛邦交 外交部嚴正譴責

外交部表示，嚴正譴責中國長期利用具特定目的之中國背景商人滲透我國邦交國帛琉。 （資料照）

2025/03/02 17:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國智庫報告指出，中國利用犯罪集團，透過土地開發企圖動搖台帛邦交。對此，外交部表示，嚴正譴責中國長期利用具特定目的之中國背景商人滲透我國邦交國帛琉，我國積極推動「總合外交」及「榮邦計畫」等外交政策，未來也將持續與友邦及理念相近國家共同合作，杜絕中國對太平洋區域的經濟滲透及脅迫。

根據中央社報導，美國智庫「太平洋經濟學」（Pacific Economics）指出，中國商人陳志創立的「太子集團控股」（Prince Group）等具中國背景的跨國犯罪集團正透過投資帛琉度假村與土地開發案，在當地從事犯罪活動，這些組織被中國政府利用來推動政治目的，企圖動搖台帛邦交。

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外交部表示，中國長期利用具特定目的之中國背景商人甚至犯罪集團，滲透我國邦交國帛琉，以投資豪華渡假村及土地開發等商業活動等名義，在當地從事洗錢、賭博及詐騙等非法活動，企圖運用經濟滲透及脅迫手段打壓我國邦交國。

外交部說明，奠基於台帛建交26年來堅實的合作基礎，我國積極推動「總合外交」及「榮邦計畫」等外交政策，並鼓勵我國企業赴帛琉投資，發揮台灣產業、科技及人才等優勢，以實際行動帶動帛琉產業的繁榮發展，同時鞏固兩國邦誼，未來也將持續與友邦及理念相近國家共同合作，杜絕中國對太平洋區域的經濟滲透及脅迫，實現區域和平、穩定及繁榮發展願景。

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