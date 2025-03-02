南軟白領族福音 南港經貿社宅118戶將招租

台北市南港區興東街、惠民街路口的「南港區經貿段社會住宅新建工程」完工，總計118戶，圖為臨路側。（圖由台北市新工處提供）

2025/03/02 17:09

〔記者何玉華／台北報導〕台北市南港區興東街、惠民街路口的「南港區經貿段社會住宅新建工程」完工，總計118戶，預計8月移交台北市住宅及都市更新中心（以下稱住都中心），可望提前於3月底至4月初辦理招租。由於緊鄰南港軟體園區，房市專家認為是周邊白領租屋族的福音，但對房市影響有限。

台北市工務局指出，經貿社宅基地原為南港經貿園區R16平面停車場，東側緊鄰南港軟體園區，西、北側緊鄰南港高工及南港國小，南側為公劃都市更新單元，距捷運南港站、南港軟體園區站步行約10分鐘，公車交通發達，生活機能便利。

請繼續往下閱讀...

工務局新建工程處工務科科長蕭志龍表示，全案基於東區門戶計畫、南港都市綠廊及空橋計畫設計，建築量體退縮，於北側、西側設4公尺帶狀開放空間，東側留設400平方公尺開放式廣場並與鄰近街廓空間串連，預留未來空橋連接南港車站、南軟、南港展覽館、北部流行音樂中心及國家生技園區等公共建設的人行空間。

新工處南港工務所主任黃家偉表示，經貿社宅為地下3層、地上12層，規劃有單人套房10戶、一房型75戶、兩房型23戶，三房型10戶，總計118戶，已在驗收程序，預計5月中可取得使用執照；根據期程規劃，新工處點交給都發局後，8月將移交住都中心，招租作業可望提前於3月底、4月初辦理。

台北市社會住宅租金單價平均為周邊市場行情的5至7折，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，經貿社宅周邊租屋市場，因科技業與金融業白領需求不小，同類型租案的單坪租金約在1500至2000元間，社宅完工是租屋族福音，但戶數少，杯水車薪，不易對區域租金行情產生影響。

台北市南港區興東街、惠民街路口的「南港區經貿段社會住宅新建工程」完工，圖為單人房型。（圖由台北市新工處提供）

台北市南港區興東街、惠民街路口的「南港區經貿段社會住宅新建工程」完工，圖為2人房型。（圖由台北市新工處提供）

台北市南港區興東街、惠民街路口的「南港區經貿段社會住宅新建工程」完工，圖為3人房型。（圖由台北市新工處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法