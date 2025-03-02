北市都更分回72戶不做「幸福宅」 稀缺大坪數整批標租

台北市財政局標租中正區杭州南路市有土地參與都市更新分回的社區72戶。（圖由台北市財政局提供）

2025/03/02 17:04

〔記者何玉華／台北報導〕台北市今年首創「幸福住宅」專案，將公有土地參與更新分回的住宅資源，提供給新婚家庭或育兒家庭申請承租，但財政局近日公告標租中正區一處都市更新分回的社區72戶，財政局說明，每戶約52至77坪，未被列入「幸福住宅」；都發局解釋，社宅規劃需考量承租對象的租金負擔能力，坪數規劃依不同房型主要為8坪至22.2坪。

北市府首創「幸福住宅」專案，釋出公有土地參與更新分回的4處共156戶住宅資源，提供給新婚家庭或育兒家庭申請承租，中籤率僅6.7％，供不應求；但近日財政局卻標租杭州南路1段等72戶市府參與都更分回的住宅。

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財政局說明，標的鄰近台北車站，周遭生活機能良好，屬黃金地段中相當稀缺的大坪數住宅產品，都發局未選作「幸福住宅」，因此辦理整批標租，增加市庫收益，其中1戶為一般事務所使用，其餘皆作集合住宅及停車空間使用，每戶約52至77坪並搭配1席停車位。

都發局表示，「幸福住宅」雖為專案提供給新婚、育兒家庭承租，但承租對象仍須符合社宅承租資格，所得仍須符合一定標準以下，考量租金負擔能力，面積須符合社宅規劃需求，單人套房型約8坪、套房型或一房型約9.4坪、二房型約14.3至15.4坪、三房型約20.8至22.2坪的通案規格。

此外，住都中心今年將接管社宅4390戶，是接管數量最多的1年，包含華榮社宅118戶、興隆A社宅340戶、小彎社宅341戶、行善社宅526戶、興隆E社宅263戶、樟新水岸社宅192戶、經貿社宅118戶、六張犁社宅722戶、基三中繼住宅328戶、南港機廠社宅一區1422戶。

台北市財政局標租中正區杭州南路市有土地參與都市更新分回的社區72戶。（圖由台北市財政局提供）

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