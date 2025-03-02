北市南港房產交易總額增幅稱冠 中正區減幅最大

台北市最近一期2024年11月實價登錄交易資料顯示，南港交易總額增幅稱冠全市。圖為即將開幕的南港LaLaport。（資料照）

2025/03/02 16:57

〔記者何玉華／台北報導〕台北市最近一期2024年11月實價登錄交易資料顯示，交易量、交易總額都較10月增加，其中交易總額南港增幅最大，中正區減幅最大，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，南港陸續有建案完工，又有金融、科技、甚至生技產業族群引入，需求增加，問題是「買了不會賣」，供給可能無法接上；而中正區供給量少，也因都更的時間成本增加，建商轉往中南部，短期不易有新建案。整體交易量恐會再萎縮，

地政局公布去年11月全市實價登錄量價，共交易494件，總額144.01億元，較10月462件、136.22億元增幅分別為6.93％、5.72％；但較前一年同期的1007件、255.66億元減少，房市專家何世昌說，買氣在去年5、6月達到高峰後轉折向下，7、8月出現房貸之亂、9月央行打房，市場信心低迷，市況逐月下滑；成交量雖銳減，但賣壓不高，售價依然很硬。

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地政局分析12個行政區交易量與10月相較，7區增加、1區持平、4區減少，增幅最大為北投區65.52％；減幅最大為大安區的18.87％。交易總額前3名依序為大安區、內湖區及中山區，最少的是中正區，與大安區相差約2.7倍；增幅最大的是南港區的51.78％，減幅最大為中正區的47.78％。

徐佳馨指出，北投近來有一些北投士林科技園區、小建案交屋，過去移轉量不多，相較下增幅就大；南港大造鎮話題多，幾個建案陸續交屋，建商看好金融、科技、生技等新貴，多以總價在3000萬以內推案，好入手又好租，中長期來看都會是熱點，問題是「買了不會賣」，供給無法接上線，想買的人買不到，雖然價位有機會因此追高，但畢竟不是傳統的蛋黃區，追高有限。

徐佳馨說，中正區主要靠都更供給，幾乎都已交屋，加上過去老公寓、學區房的交屋結構呈現疲軟，交易量有限。市府雖然擴大更新地區範圍希望加速推動都更，但缺工、整合等時間成本，加上建商轉往中南部發展，對北市都更態度轉趨「隨緣」，案量成長有限。

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