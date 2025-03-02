半價吃喝3商圈美食！ 「台北花伴野餐」商圈抵用券3/3開賣

大安森林公園目前有盛開的繡球花可欣賞。（資料照）

2025/03/02 14:54

〔記者林承鴻／台北報導〕「2025台北花伴野餐」3月15日將在大安森林公園登場，台北市觀光傳播局聯手師大龍泉、永康及公館3大商圈推出限量100元商圈抵用券，明（3）日早上10點在北北基好玩卡網站開賣，有機會以最低5折購入，花50元銅板探索周邊美食與特色小店，愜意賞花漫遊台北。

觀傳局表示，去年商圈抵用券首波優惠開賣，30分鐘內就售罄。本次活動聯手師大龍泉、永康及公館等3大人氣商圈，不僅涵蓋文青愛店、傳統美食、創意料理等，今年更擴大合作納入咖啡館與文創商店，共有超過40間精選店家，遊客可以超值優惠體驗更豐富的台北生活風格。

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2025台北花伴野餐─100元商圈抵用券為限量販售，不同優惠依序開放購買，售完就接著下一波。首波限量1000套，最低5折優惠價，即每套50元，3月3日早上10點起於北北基好玩卡網站開放購買；後續還有限量6折、7折，與期間9折優惠活動，詳情可至「Taipei FunPASS 北北基好玩卡」官方網站查詢。

今年的台北花伴野餐3月15日將在大安森林公園登場，邀請「汪汪隊立大功」在現場舉辦見面會，也結合台北花季與地方商圈，透過商圈抵用券帶動在地觀光與消費，讓國內外遊客深入體驗台北飲食文化與特色商家。此外，溫暖春季，台北還擁有許多賞花景點，包含陽明山、花卉試驗中心、大安森林公園等，遊客可白天賞花、下午逛街，晚上享受美食，為春日旅行畫下完美句點。

台北市觀光傳播局聯手師大龍泉、永康及公館3大商圈推出限量100元商圈抵用券，3日早上10點在北北基好玩卡網站開賣，有機會以最低5折購入。（圖由台北市觀傳局提供）

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