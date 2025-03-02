蔣萬安談228籲「更大包容」 台灣基進怒轟：就是屁話！

台北市長蔣萬安出席228紀念活動。（資料照）

2025/03/02 15:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長蔣萬安出席2月28日出席和平紀念日活動時，針對總統賴清德指228事件是「獨裁者蔣介石為了確保來台統治，而犯下的滔天罪行」說法回應，稱「身為負責任的政治人物，面對歷史、面對人民應該要謹慎、應該要謙卑，應該要有更高的視野、格局，要更大的包容。此番言論引發台灣基進黨批評，直指記憶228是為了不向威權體制妥協，並痛斥蔣萬安的發言「根本就是屁話」。

台灣基進今（2）日在臉書發文表示，賴清德總統指228事件是獨裁者蔣介石為鞏固政權犯下的滔天罪行，一個明確的歷史事實卻引來許多中國國民黨黨人跳腳，「我們實在不知道蔣萬安所說的『更高視野、更大包容』究竟是什麼？聽君一席話，如聽一席話。」

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台灣基進批評，蔣萬安的回應是中國國民黨面對轉型正義的一貫態度，只紀念但迴避任何對加害體制的討論，以及對加害者的究責，「我們深切理解蔣介石的獨裁對人性的摧殘，因此堅定拒絕威權體制，這是台灣人民必須要記憶228的原因。蔣萬安一邊紀念228，一邊肯定『兩蔣對台灣土地的貢獻』，完全是精神錯亂。」

台灣基進進一步指出，記憶228對台灣尤其具有現實意義，在諸多遭遇轉型正義課題的國家中，只有台灣面對被另一個威權國家併吞的危機。如果台灣人民真的從記憶228中鍛造出不向威權政體妥協的心志，那就不可能接受任何親中政治路線。

該黨也痛批，蔣萬安從政以來，從不敢批評中國的人權，甚至對台灣人在中國遭遇的非法拘禁，更是一句話都不敢講。「蔣介石是奠定威權體制的獨裁者，蔣經國用特務與謀殺維持國民黨權貴的專制，蔣萬安選擇跟世界上最大的威權國家友好。」

最後，台灣基進強調，台灣人民記憶228是要驅逐兩蔣的幽靈，重建台灣的道德政治共同體，是為了堅定抗中信念，一旦台灣再度淪入威權統治，228的悲劇就會再度發生。他們認為，蔣萬安說的「更高視野、更大包容」就是屁話，「親中的蔣萬安與他的中國國民黨，只會把台灣帶向另一個228。」

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