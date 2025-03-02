陳佩琪、柯美蘭抵北所見柯文哲 柯盼能參加家祭

陳佩琪、柯美蘭辦理會客。（記者徐聖倫翻攝）

2025/03/02 16:40

首次上稿11:26

更新時間16:40（新增柯美蘭說法）

〔記者徐聖倫／新北報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭起訴並羈押禁見，柯父柯承發因病過世，台北地方法院裁定2月27日至3月10日，也就是柯父告別式結束為止，暫解除禁見，可與限定幾位家人見面。今日上午9時許，柯妻陳佩琪與柯妹柯美蘭來到北所會客，討論柯父的治喪事宜。

請繼續往下閱讀...

柯美蘭會客結束後表示：「我哥哥希望能參加家祭。」並表示已填好申請書。

據悉，台北地院裁定，目前僅有至親能夠開放與柯文哲見面，讓家人們能夠與他討論柯父的後事，總共4人，包含柯母何瑞英、妻子陳佩琪、妹妹柯美蘭，與弟弟柯宇謙，今日由陳佩琪、柯美蘭代表，來到台北看守所辦理會客。

民眾黨發言人張彤今上午提早前往北所，本欲替柯家人抽取號碼牌，但依照北所規定，抽取號碼牌採實名制，並須出示身分證件，以確認是北院裁定的陳佩琪在內共4名至親，依照規定拒絕無關人員抽號碼，直到陳佩琪抵達北所，會客流程才得以順利進行。

會客結束後，柯美蘭面對媒體透露了柯文哲在北所內的健康狀況，表示他的腰在痛，同時她也提及柯文哲的訴求：「我哥哥希望他能參加家祭，申請書我已經寫好。」

據了解，由於今日是連假後首次辦理會客，故人數非常之多，平日接見時間為15分鐘，但今為當月份第一個周日，會客時間僅剩一半8分鐘，每日只能辦理會客1次。但北所鑒於收容人「家屬傷亡」之情況特殊，柯文哲符合本項要件，彈性延長會客時間至30分鐘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法