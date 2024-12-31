台北兒童新樂園300秒煙火秀！ 無人機TEAM TAIWAN迎2025

台北市兒童新樂園於31日晚間7點透過連線轉播，與紐西蘭同步施放煙火，搶先全台迎接2025年，無人機在夜空中秀出摩天輪、TEAM TAIWAN等圖案。（台北捷運公司提供）

2024/12/31 22:46

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市兒童新樂園於晚間7點透過連線轉播，與紐西蘭同步施放煙火，搶先全台迎接2025年。無人機在夜空中秀出摩天輪、TEAM TAIWAN、珍珠奶茶、士林夜市美食及台北捷運等圖案，最後以原住民象徵「守護」的百步蛇圖案及長達300秒的煙火秀，迎接蛇年到來。

兒童新樂園今（31）晚營業時間延長至晚間8時，今年兒童新樂園除了於園區1樓設置大型電視螢幕，連線轉播紐西蘭天空塔煙火畫面，並同步施放長達300秒煙火，煙火施放前更以震撼的無人機表演，點亮夜空迎接新年。

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為了提供更安全舒適遊玩環境，2025年兒童新樂園持續試辦每週一固定休園，進行年度重要設施修繕、設施保養及清消工作；寒假、暑假、國定假日及連續假期期間，週一則維持正常營運。

台北市兒童新樂園於31日晚間7點透過連線轉播，與紐西蘭同步施放煙火，搶先全台迎接2025年，無人機在夜空中秀出摩天輪、TEAM TAIWAN等圖案。（台北捷運公司提供）

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