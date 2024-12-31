台版「地面師」退散 政院打詐中心：嚴懲涉詐地政士

行政院打擊詐欺指揮中心說，地政士涉入詐騙、填寫不實資料、誘騙被害人抵押房產將嚴懲。圖為行政院長卓榮泰視察「165反詐騙諮詢專線」宣示打詐決心（資料照）

2024/12/31 21:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕土地詐騙案件頻繁，刑事局近期查獲不法分子勾結地政士誘騙民眾將名下房地產抵押貸款，造成財產損失。行政院打擊詐欺指揮中心今天說，不動產價值高，易為不法人士覬覦鎖定的目標，民眾須提高警覺，避免落入詐騙話術陷阱。

打詐指揮中心指出，這類房產詐欺，詐欺集團往往勾結不肖「貸款經銷商」介紹給已上當的民眾，由「貸款經銷商」出面湊齊出借款項的「金主」及辦理文件的「地政士」、「房產仲介」等必要角色，利用詐欺被害人「情急」、「貪婪」、「陷於誤會」而急迫於將房產變現心態，誘騙民眾將房地產作為抵押借款標的，更有可能向被害人抽取借款近1成的高額手續費，或與「金主」勾結，使其於抵押契約簽下極不利民眾權益的「流抵條款」。

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在房屋抵押過程中，「地政士」是不可缺的關鍵角色，打詐指揮中心籲請地政士在執行業務時，必須嚴格遵守法令規範，堅持職業倫理與自律原則，確保不動產交易的安全與公正，切勿為了一己之利違法操作，損害人民的財產權益。凡地政士涉入詐騙、填寫不實資料、誘騙被害人抵押房產，將依「刑法」第214條使公務人員登載不實嚴懲。

打詐指揮中心提醒，民眾遇到類似情形應提高警覺，可撥打24小時的165反詐騙諮詢專線求證，避免輕易將房地產設定抵押，防止上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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