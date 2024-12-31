台北跨年晚會來了！101煙火史上最長360秒 雷射光雕秀台灣英雄

迎接2025年到來，台北101跨年煙火，與台北市政府廣場跨年晚會即將盛大登場，現場前一晚就湧入許多追星族與粉絲卡位。（記者田裕華攝）

2024/12/31 19:21

〔記者田裕華／台北報導〕迎接2025年到來，台北101跨年煙火與台北市政府廣場跨年晚會即將盛大登場，現場前一晚就湧入許多追星族與粉絲卡位，演出卡司堅強，包括韓國國民女團Apink、唱紅洗腦神曲《星期五晚上》的傳奇唱跳天團「Energy」、以及香港藝人梁詠琪等人。

備受矚目的台北101煙火將施放史上最長的360秒，總長度6分鐘的煙火秀。市府周遭最佳的101大樓煙火拍攝點位，一早就湧入許多愛好攝影者用腳架佔位，準備捕捉絢爛璀璨的101跨年煙火。

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除了煙火秀外101大樓還有雷射光雕秀，以「台灣英雄動漫」Team Taiwan Champion為主題，包括台灣隊長陳傑憲、羽球球后戴資穎、黃金羽球男雙李洋與王齊麟等人都將化身漫威、DC英雄，慶祝台灣隊在世界棒球12強賽勇奪冠軍。

台北市政府廣場跨年晚會開嗨。（記者田裕華攝）

台北101煙火今年施放史上最長的360秒，雷射光雕秀則以「台灣英雄動漫」Team Taiwan Champion為主題。（記者田裕華攝）

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