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    北檢二度抗告 民眾黨怒轟追殺柯文哲：甘願淪為執政黨鷹犬

    民眾黨痛批北檢政治辦案，玩弄司法追殺柯文哲、迫害民眾黨。圖為立院黨團總召黃國昌等人召開記者會回應輿情體。（記者羅沛德攝）

    民眾黨痛批北檢政治辦案，玩弄司法追殺柯文哲、迫害民眾黨。圖為立院黨團總召黃國昌等人召開記者會回應輿情體。（記者羅沛德攝）

    2024/12/31 18:57

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴，台北地院29日重開羈押庭，二度裁定交保，保釋金提高到7千萬元，須配戴電子腳鐐。台北地檢署不服，今天二度抗告，民眾黨痛批，北檢政治辦案斧鑿斑斑，玩弄司法追殺柯文哲、迫害民眾黨，究竟要到何時才肯作罷。

    民眾黨指出，北檢從9月開始設局不讓柯主席請辭，如今又以「有實質影響力」要繼續羈押柯文哲，政治意圖昭然若揭。柯文哲已公開允諾會辭去黨主席，同意提高保釋金額及配戴電子監控腳鐐，坦然面對司法，北檢如此擔心柯主席與證人串證翻供，就是對自己耗盡心力查4個月所寫的起訴書沒有信心。

    「29日的羈押庭上，北檢冷飯熱炒、重複跳針！」民眾黨批評，北檢未拿出更多符合羈押要件的具體事證，合議庭的裁定理由已經清楚顯示，起訴書沒有提到「橘子」許芷瑜涉案情節，且應由檢方傳喚橘子到案，未到案並非羈押柯文哲的理由，然北檢仍一意孤行，不肯罷休。

    民眾黨批評，北檢一再提出抗告，甘願淪為執政黨的鷹犬，北檢檢察長王俊力在桃檢二度簽結鄭文燦案，現在想盡辦法要押柯文哲，在賴總統主政下司法淪為政治打手，重創台灣人民對司法信心。

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