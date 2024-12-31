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    兩岸官員：習近平新年談話恐再試探「兩制」、「老調重彈」融台

    中國國家主席習近平晚間將發布2025年新年賀詞，兩岸事務官員評估會「老調重彈」，像是一國兩制的試探，繼續主打「融台」論述。 （美聯社檔案照）

    中國國家主席習近平晚間將發布2025年新年賀詞，兩岸事務官員評估會「老調重彈」，像是一國兩制的試探，繼續主打「融台」論述。 （美聯社檔案照）

    2024/12/31 17:52

    〔記者陳昀／台北報導〕中國國家主席習近平晚間將發布2025年新年賀詞，兩岸事務官員評估，美國總統川普將於1月上任，敏感之際習也許不會發表強硬談話，但可預期會有很多「老調重彈」，像是一國兩制的試探、持續透過錯誤詮釋「聯大第2758號決議」談反對外來勢力干涉等，繼續主打「融台」論述。

    兩岸事務官員指出，習近平談話今晚7時會聯播，內容應該是先預錄好了，畢竟是新年，希望能多一點正面、展望。美國總統川普上任後兩岸某種程度上會有些影響，我方都還在持續掌控風險，但中共的做法已經無法回頭。

    該官員表示，賴總統先前在520、雙十演說等無論說什麼，他們恐怕都不會有好臉色，中國軍演已成重要日子的例行公事，無論是基於中國政權內部問題、經濟問題、轉移民族主義內部壓力等，但我方不會悲觀，還是希望對岸減少動作。

    這位官員認為，世界的變動挑戰很大，中國對內正在努力復甦房地產與百業，對台部分，有鑑於美國華府新總統即將上任，敏感之際會不會有強硬談話？也許不會，但可預期會有很多「老調重彈」，甚至是「一國兩制」的精神試探如台灣方案等，更重要是持續透過錯誤詮釋「聯大第2758號決議」談反對外來勢力干涉等，繼續主打「融台」論述。

    兩岸事務官員提及，農曆年間平潭也勢必會有對台談話且不脱建構「三個認同」，文化認同、民族認同、國家認同。他強調，中華文化當然是台灣文化「之一」，但不是全部，重點是，「自由民主」的生活方式是不可以當成籌碼交換的，雖然兩岸都在過春節，不代表我們要變成「一個國家」，就像美國、英國都過感恩節，但也是兩個國家一樣。

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