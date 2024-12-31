「章魚里」天玉里里長涉A走39萬 支付公庫50萬可緩刑

素有「章魚里」之稱的天玉里里長潘錦雄涉A走39萬元。（圖擷自內政部）

2024/12/31 17:39

〔記者溫于德／台北報導〕台北市士林區天玉里素有「選舉章魚哥」之稱，其無黨籍里長潘錦雄卻涉嫌詐領焚化爐回饋金、國防部政治作戰局、里鄰建設等經費，並接受業者賄賂，6年來共A走39萬元。士林地院認潘犯16個利用職務機會詐取財物罪、2個不違背職務收受賄賂罪，但考量潘認罪，故判刑2年同時，給予緩刑5年機會，條件是要支付公庫50萬元，並提供120小時義務勞務、參加法治教育6場；可上訴。

士林地檢署查出，潘錦雄從2014年擔任天玉里里長，2016年至2021年，卻涉嫌利用買蘭花、餐盒、燈籠，或租用舞台車、帳棚以及聘僱清潔工機會，勾結廠商開立不實發票或報價。

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士檢指潘錦雄持不實單據向士林區公所、士林區垃圾焚化爐回饋經費管理委員會、國防部政治作戰局，進行核銷，分別詐領、侵占鄰里建設服務、焚化爐回饋、國軍老眷村改建等經費。

潘錦雄另於2020年向國防部申請羅友倫將軍故居屋頂更新計畫經費，明知建商只以5萬2000元承包，卻要求開立9萬9000元發票；另，潘利用乾粉滅火器檢測工作機會，向廠商收賄3萬元。

士檢偵結，指潘錦雄涉犯貪污罪治罪條例中利用職務上機會詐取財物、侵占公有財物、收受賄賂等罪，依法起訴。

至於配合涉案的7名業者，士檢認為他們分別涉犯貪污罪並違反商業會計法，但7人都認罪，均給予緩起訴1年，條件是要分別支付公庫3至6萬元不等處分金。

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