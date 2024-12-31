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    農業部元旦新制將上路 家貓納寵登、提高公糧輔導收購價

    農業部表示，2025年起多項新農業政策將上路，包含家貓納寵登，提高公糧輔導收購價格，還有提高轉作獎勵金等。（記者楊媛婷攝）

    農業部表示，2025年起多項新農業政策將上路，包含家貓納寵登，提高公糧輔導收購價格，還有提高轉作獎勵金等。（記者楊媛婷攝）

    2024/12/31 14:33

    〔記者楊媛婷／台北報導〕明天就要迎來2025年，農業部今（31日）表示，家貓將於2025年納入寵物登記，另也修正農業天災救助辦法，提高現金救助與低利貸款的額度項目，另也將於2025年一期作開始調高公糧輔導收購金每公斤1.5元，並為維持轉作雜糧拉力，轉作休耕獎勵金每公頃提高1萬元。

    農業新政策將於明天起陸續上路，農業部表示，將於1月正式公告修正後的天災救助辦法，包含提高部分作物的現金救助與低利貸款項目及額度，也放寬具養殖漁業登記證的漁民，可不再受水權限制申請救助，也依照實際農作物生長週期劃分6項長期作物品項，還有將水稻救助重新納入天災救助品項，另也放寬停泊在漁港區域內的漁船現金救助對象，也明定每年都要檢討現金救助品項與額度。

    2025年起農業部將家貓納入要辦理登記的寵物，並且會有1年的緩衝期，農業部也提醒，辦理寵物登記作業不需施打狂犬病疫苗，飼主僅需攜帶貓植入晶片及辦理登記作業即可。

    農業部也在公糧收購總量不變下增加計畫、輔導數量，另為輔導收購價格提高每公斤1.5元，並將公糧納入水稻收入加強型保險，另為鼓勵公糧稻農加入集團契作，也提供每公頃1萬元獎勵金，若是種植優良品種，每公頃另再給予3200元獎勵金，生產資材提供每公頃提供3千到5千元不等的補助，另也提高轉作休耕獎勵金每公頃1萬元。

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