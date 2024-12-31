空污防制區門檻加嚴 元旦起上路

配合今年9月發布新的空氣品質標準，環境部今（31）日公告修正各縣市空氣污染防制區，將達標門檻提高，明年元旦生效。（資料照）

2024/12/31 13:35

〔記者陳嘉怡／台北報導〕配合今年9月發布新的空氣品質標準，環境部今（31）日公告修正各縣市空氣污染防制區，將達標門檻提高，明年元旦生效。以PM10為例，屬於未符合空品標準的「三級防制區」，將新增新北市、台中市、彰化縣、南投縣及嘉義市共5縣市。

環境部今天修正公告「直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區」，自明年1月1日起生效。懸浮微粒（PM10）三級防制區共11縣市，細懸浮微粒（PM2.5）三級防制區維持14縣市，而臭氧（O3）方面，除基隆市及宜花東地區外，其他縣市仍為三級防制區。

請繼續往下閱讀...

環境部大氣司表示，此次新增為三級防制區的縣市並非意味其空氣品質惡化，而是因空氣品質標準加嚴後，達標門檻提高。以PM10為例，三級防制區由6縣市增至11縣市，新增新北市、台中市、彰化縣、南投縣及嘉義市，是因為PM10年平均及日平均標準加嚴，且判定方式由縣市轄內各空品測站數值平均改為轄內所有測站皆須達標，這5縣市自105年以來PM10濃度已降低三成以上，改善幅度並不亞於其他地區。

大氣司表示，針對尚未達標的三級防制區，在PM10方面，會持續強化逸散性粒狀物的管制，包含公私場所物料堆置場的污染防制、道路及營建工地揚塵防制等工作。在PM2.5及O3的部分，透過推動空氣污染防制方案，加強工廠污染排放的管制強度，也針對交通污染及其他污染源所產生的污染物進一步削減，改善空氣品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法