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    公部門今年陷霸凌風暴 全教總等發起「51勞動節改國假」連署盼振士氣

    全教總、全國公務人員協會、全國金融業工會聯合總會等團體共同發起連署，呼籲行政院長卓榮泰即刻將五一勞動節改為國定假日。（全教總提供）

    全教總、全國公務人員協會、全國金融業工會聯合總會等團體共同發起連署，呼籲行政院長卓榮泰即刻將五一勞動節改為國定假日。（全教總提供）

    2024/12/31 12:18

    〔記者林曉雲／台北報導〕今（114）年最後一天，全國教師工會總聯合會等團體今發聲明表示，勞動部公務員之死，為台灣勞動人權留下最黑暗的印記，公務機關陷職場霸凌「#Me Too」風暴，行政院長卓榮泰為此設立「職場霸凌案件通報平台」，但要讓公教人員感受到國家重視其勞動尊嚴，應即宣布明年五一勞動節為國定假日。全教總及各工會、公務人員相關團體發起連署，共同要求政院回應民意「五一勞動節，全民齊放假」。

    全教總理事長侯俊良表示，依政院人事行政總處公布「2025年政府行政機關辦公日曆表」，明年五一勞動節仍非國定假日，前行政院長陳建仁在國會殿堂公開允諾「應可考慮」，卓榮泰卻改為「從長計議」，宣稱行動創新AI內閣，在勞動人權竟「倒退嚕」，而10月立法院召開「紀念日及節日實施辦法」公聽會上，主管機關內政部老調重彈指「放假日多寡，影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估。」人事行政總處以「配合內政部審慎研議」作結，勞動部用「尊重主管機關內政部之意見」卸責，都讓人失望。

    侯俊良指出，新任勞動部長洪申翰就職當天承諾，「勞動部要成為維護勞權的第一線」，呼籲洪申翰應勇於表態，支持五一成為國定假，導正公教人員被排除在外的荒謬現況。

    全教總文宣部主任羅德水表示，相較行政部門的消極，目前已有多位朝野立委提案，將行政命令「紀念日及節日實施辦法」提升至法律位階，並有7個版本將五一勞動節訂為國定假日，透過國定假日法制化，完善全體勞工的休假權。

    羅德水表示，根據調查，勞工最想放的國定假日，第一名是小年夜，第二名是勞動節，顯見讓勞動節成為國假，社會已有高度共識，呼籲卓榮泰用行政權修改「紀念日及節日實施辦法」，明年立即重建公務體系勞動人權的新指標。

    連署發起團體包括全教總、中華民國全國公務人員協會、全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會、高雄市產業總工會、台灣警察工作權益推動會、中華民國消防員工作權益促進協會、台灣書記官工會、台灣公務革新力量聯盟。

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