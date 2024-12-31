為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    「華爾街女神」陳莉婷無照教操盤狂賺2千萬 更一審賠償求緩刑落空

    「華爾街女神」陳莉婷無照教投資操盤狂賺2千萬，一審判刑3年，高院更一審考量她和多位被害人和解、賠償，判決2年2月。（資料照）

    「華爾街女神」陳莉婷無照教投資操盤狂賺2千萬，一審判刑3年，高院更一審考量她和多位被害人和解、賠償，判決2年2月。（資料照）

    2024/12/31 12:36

    〔記者楊國文／台北報導〕自封為「華爾街女神」的獨立女交易員陳莉婷，開課教導投資心法，新手外匯課程1堂就要5萬8888元，但學員慘賠後狀告她沒有證照，台北地院認定她收費提供學員具體投資建議，藉此獲利超過2000萬元，依期貨交易法中非法經營期貨顧問事業罪判她3年徒刑；上訴後，高等法院考量陳女已和部份被害人和解、賠償，改判2年2月，但未給予緩刑。可上訴。

    陳莉婷在臉書自稱「Great老師」，是台大地質系和化工系雙主修畢業的高材生，曾受訪稱自己從交易台股起家，金融海嘯後轉戰美股，靠著放空、槓桿操作、外匯及期貨等投資手法，10年間從10萬元資本賺到上億身家，曾在華爾街一周內賺50萬美金的亮麗成績，受到矚目，被稱為「華爾街女神」。

    檢方調查，2014年，陳莉婷於台北市信義區基隆路一段成立達利國際顧問公司，隔年開設「Great Trading Studio專業交易教學」課程招攬學生，教學內容包括期貨、外匯、美股選擇權等課程，還曬出她和美國前總統小布希的合照，取信民眾。

    檢調清查發現，陳女招收近百名學員，共收取逾2000萬元學費，但陳莉婷未考取證照，不能經營投顧相關事業，課程也未經主管機關金管會許可，認定她違法授課。北檢偵查後依違反「證券投資信託及顧問法」、「期貨交易法」罪起訴她。

    台北地院判陳女3年，沒收未扣案的犯罪所得1877萬元，上訴後，高等法院改判1年，緩刑3年。全案經最高法院撤銷發回更審。

    高院更一審考量陳女和多位被害人達成和解、賠償，改判2年2月，但駁回她請求宣告緩刑。陳女今未到庭聆判，無法得知對判決看法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播