「華爾街女神」陳莉婷無照教操盤狂賺2千萬 更一審賠償求緩刑落空

「華爾街女神」陳莉婷無照教投資操盤狂賺2千萬，一審判刑3年，高院更一審考量她和多位被害人和解、賠償，判決2年2月。（資料照）

2024/12/31 12:36

〔記者楊國文／台北報導〕自封為「華爾街女神」的獨立女交易員陳莉婷，開課教導投資心法，新手外匯課程1堂就要5萬8888元，但學員慘賠後狀告她沒有證照，台北地院認定她收費提供學員具體投資建議，藉此獲利超過2000萬元，依期貨交易法中非法經營期貨顧問事業罪判她3年徒刑；上訴後，高等法院考量陳女已和部份被害人和解、賠償，改判2年2月，但未給予緩刑。可上訴。

陳莉婷在臉書自稱「Great老師」，是台大地質系和化工系雙主修畢業的高材生，曾受訪稱自己從交易台股起家，金融海嘯後轉戰美股，靠著放空、槓桿操作、外匯及期貨等投資手法，10年間從10萬元資本賺到上億身家，曾在華爾街一周內賺50萬美金的亮麗成績，受到矚目，被稱為「華爾街女神」。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，2014年，陳莉婷於台北市信義區基隆路一段成立達利國際顧問公司，隔年開設「Great Trading Studio專業交易教學」課程招攬學生，教學內容包括期貨、外匯、美股選擇權等課程，還曬出她和美國前總統小布希的合照，取信民眾。

檢調清查發現，陳女招收近百名學員，共收取逾2000萬元學費，但陳莉婷未考取證照，不能經營投顧相關事業，課程也未經主管機關金管會許可，認定她違法授課。北檢偵查後依違反「證券投資信託及顧問法」、「期貨交易法」罪起訴她。

台北地院判陳女3年，沒收未扣案的犯罪所得1877萬元，上訴後，高等法院改判1年，緩刑3年。全案經最高法院撤銷發回更審。

高院更一審考量陳女和多位被害人達成和解、賠償，改判2年2月，但駁回她請求宣告緩刑。陳女今未到庭聆判，無法得知對判決看法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法