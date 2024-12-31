展望2025「最好也是最壞一年」 曹興誠批習必成「崇禎」翻版

前聯電董事長曹興誠今日表示，2025將是最壞，也是最好的一年。中共國亡黨亡國之日已近，習近平必定成為明朝末代皇帝「崇禎」翻版。 （資料照）

2024/12/31 11:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕元旦將屆，前聯電董事長曹興誠今日發文表示，2025將是最壞，也是最好的一年。面對中共的幕後操控和在台灣「投共幫」的裡應外合，2025年將是70多年來，台灣政治上最不穩定、最壞的一年。他更斷言，中共國亡黨亡國之日已近，習近平必定成為明朝末代皇帝「崇禎」翻版。

曹興誠指出，2024年底，立法院的「投共幫」立委在中共的指揮之下，惡意修改了選舉罷免法、憲法訴訟法和財政劃分法；一方面保護他們不被罷免，二方面保障他們胡亂立法可以不被判決違憲；然後把中央對財政的支配權奪走，讓投共幫的地方首長方便買票綁樁，鞏固他們的地方勢力。

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曹興誠提及，面對中共的幕後操控和在台灣投共幫的裡應外合，2025年將是70多年來，台灣政治上最不穩定，最壞的一年。還好台灣局勢雖然險惡，而我們的敵國中共國，則在崩潰之中。

曹興誠分析，川普第一次當選總统後，自由世界對中共的險惡已經覺醒，開始對中共施加技術和貿易上的抵制，並與中共國進行產業鏈的脫鈎。這些舉措已經導致中共國的外人投資走向枯竭，外資企業大量撤離，失業問題急速惡化，整個經濟陷入惡性通縮的困境，恐怕數10年都難以掙脫。

曹興誠說，中共國經濟上的衰敗，必然再度引起民眾質疑中共執政的合法性。而中共黨、政、軍、警幹部，駭人聽聞的腐化貪污，反應的是自知來日無多，撈錢以備逃難的心理。

曹興誠批評，現在中共高層腐化嚴重、鬥爭激烈，底層民眾不滿生計困難，暴力事件頻傳。地方政府債台高築，不得不加強壓搾百姓，以求苟延殘喘。這些和明朝末年情況非常類似。因此可以判斷，中共國亡黨亡國之日已近，習近平也必定成為明朝末代皇帝「崇禎」的翻版。

他強調，中共走向崩潰，當然是台灣無比的好事。從此可以擺脫對岸假、惡、醜、苦、這個黑洞文化的向下拉扯，往上提升真、善、美、樂的現代文明。讓我們期望新的一年裡，能夠逢凶化吉穩住民主自由的體制，並能夠歡呼迎接中共暴政的潰亡。

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