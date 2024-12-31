為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    反駁有中國身分證 陳玉珍：八炯不是壞就是笨

    陳玉珍今天回應，她沒有中華人民共和國的身分證，有台胞證，不知八炯是真的不懂還是要誤導國人，不是壞就是笨。圖為立法院院會，國民黨立委陳玉珍（右）、林德福（左）。（記者陳逸寬攝）

    陳玉珍今天回應，她沒有中華人民共和國的身分證，有台胞證，不知八炯是真的不懂還是要誤導國人，不是壞就是笨。圖為立法院院會，國民黨立委陳玉珍（右）、林德福（左）。（記者陳逸寬攝）

    2024/12/31 11:14

    相關新聞

    陳玉珍批「中國身分證」危言聳聽 八炯：看她家有沒有這證件

    〔記者林欣漢／台北報導〕網紅「八炯」質疑國民黨立委陳玉珍有中華人民共和國身分證，常跑青創基地，對此，陳玉珍今天回應，她沒有中華人民共和國的身分證，有台胞證，不知八炯是真的不懂還是要誤導國人，不是壞就是笨。

    陳玉珍說，從來不看八炯的影片，基本上是不屑於顧、不值一評，「他的Level還沒有到我需要評論的階段，像一個跳樑小丑，任意的咬人，但既然他公開點名，我也要被動澄清」。

    陳玉珍表示，自己沒有中華人民共和國的身分證，有台胞證，不知八炯是真的不懂還是要誤導國人，一個中華民國國民，即使沒有台胞證，很多地方是有落地簽的，到達時辦理落地簽，就能進入中國大陸，當然有台胞證會比較方便，因此根本不需要中華人民共和國的身分證，不知八炯是資訊落後還是要誤導國人，不是壞就是笨。

    至於是否常跑青創基地，陳玉珍表示，她沒有去過什麼青創基地，是去台商交流的活動，例如今年暑假就去過廣州、廈門、泉州等地，她非常關心台商在外生活及是否有需要協助的地方，因為現在兩岸關係不好，台商也相對辛苦。

    陳玉珍強調，「我是無所畏懼，不管他怎麼批評我，還是希望兩岸要交流，彼此要多了解」。八炯的論述水準之低，只會讓她對獨派人士感到不值，因為八炯拉低他們的整體素質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播