反駁有中國身分證 陳玉珍：八炯不是壞就是笨

陳玉珍今天回應，她沒有中華人民共和國的身分證，有台胞證，不知八炯是真的不懂還是要誤導國人，不是壞就是笨。圖為立法院院會，國民黨立委陳玉珍（右）、林德福（左）。（記者陳逸寬攝）

2024/12/31 11:14

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陳玉珍批「中國身分證」危言聳聽 八炯：看她家有沒有這證件

〔記者林欣漢／台北報導〕網紅「八炯」質疑國民黨立委陳玉珍有中華人民共和國身分證，常跑青創基地，對此，陳玉珍今天回應，她沒有中華人民共和國的身分證，有台胞證，不知八炯是真的不懂還是要誤導國人，不是壞就是笨。

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陳玉珍說，從來不看八炯的影片，基本上是不屑於顧、不值一評，「他的Level還沒有到我需要評論的階段，像一個跳樑小丑，任意的咬人，但既然他公開點名，我也要被動澄清」。

陳玉珍表示，自己沒有中華人民共和國的身分證，有台胞證，不知八炯是真的不懂還是要誤導國人，一個中華民國國民，即使沒有台胞證，很多地方是有落地簽的，到達時辦理落地簽，就能進入中國大陸，當然有台胞證會比較方便，因此根本不需要中華人民共和國的身分證，不知八炯是資訊落後還是要誤導國人，不是壞就是笨。

至於是否常跑青創基地，陳玉珍表示，她沒有去過什麼青創基地，是去台商交流的活動，例如今年暑假就去過廣州、廈門、泉州等地，她非常關心台商在外生活及是否有需要協助的地方，因為現在兩岸關係不好，台商也相對辛苦。

陳玉珍強調，「我是無所畏懼，不管他怎麼批評我，還是希望兩岸要交流，彼此要多了解」。八炯的論述水準之低，只會讓她對獨派人士感到不值，因為八炯拉低他們的整體素質。

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