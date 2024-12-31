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    首頁　>　臺北市

    台北市敬老卡點數扣抵聯醫掛號費 元旦起實施限中低收入戶

    自2025年1月1日起，台北市中低收入戶及領有中低收入老人生活津貼之長者，敬老卡點數可扣抵市立聯合醫院門診掛號費。（資料照，台北市衛生局提供）

    自2025年1月1日起，台北市中低收入戶及領有中低收入老人生活津貼之長者，敬老卡點數可扣抵市立聯合醫院門診掛號費。（資料照，台北市衛生局提供）

    2024/12/31 10:44

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市敬老卡點數擴大使用項目，自2025年1月1日起，台北市中低收入戶及領有中低收入老人生活津貼之長者，敬老卡點數可扣抵市立聯合醫院門診掛號費，適用中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、松德、林森中醫昆明等7大院區，以減輕經濟弱勢長者醫療負擔，每次最高扣抵50點；為利系統比對，限本人當次使用。

    台北市社會局建議民眾使用點數扣抵時，可攜帶社會局或區公所核定身分之公文影本提供醫院櫃台人員確認。此外，敬老卡僅限本人使用，因需定期確認資格，每使用6個月內需至便利商店、各區公所或台北捷運車站辦理展期。

    除搭公車、捷運等交通工具，2024年敬老卡點數擴大使用範圍至桃園機場捷運、擴大台鐵乘車補助起訖站範圍至北北基桃宜任一站、國道客運北北基桃宜路線；場館部分，擴增使用台北流行音樂中心文化館常設展、北投公園露天溫泉浴池、台北體育館桌球場及羽球場、台北網球場、台北市立天文科學教育館「宇宙探險、宇宙劇場及立體劇場」、台北市立動物園教育中心及遊客列車。

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