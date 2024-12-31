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    綠委黃捷、吳沛憶與沈伯洋發放限量年曆 300民眾排隊索簽名

    民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，30日晚間在南機場夜市舉辦年曆簽名會。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，30日晚間在南機場夜市舉辦年曆簽名會。（記者王藝菘攝）

    2024/12/31 11:11

    〔記者王藝菘／台北報導〕民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，昨（30日）晚在台北市南機場夜市舉辦年曆簽名會，限量發放300張年曆回饋粉絲。活動晚上7點才開始，但5點就已經有50位左右支持者排隊，隊伍長達百餘公尺，甚至跨越兩個路口，約估有300多人排隊，現場人潮擁擠，氣氛熱烈。活動歷時2小時，簽名、合照需求不斷，最終圓滿結束。

    黃捷表示，排隊人潮遠超預期，對支持者的熱情深表感激。她分享了一些感人的故事，包括一位17歲的高中生放學後立刻趕來排隊，還帶著爸爸陪同並拍照留念，場面十分溫馨。此外，也有粉絲專程從高雄、屏東和彰化遠道而來，讓她感動不已。甚至有幾位大學生明天即將面臨考試，仍堅持到場領取年曆，希望能為自己帶來好運。

    這次的年曆設計由《加開零食會》的粉絲繪製完成，結合她身為繪師的專業背景，旨在回饋支持《加開零食會》及關心台灣的粉絲們。她希望透過這份年曆，在2024年的最後兩天，陪伴大家迎接新的一年，並共同為台灣的未來努力。

    民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，於今（30日）晚間在南機場夜市舉辦年曆簽名會。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，於今（30日）晚間在南機場夜市舉辦年曆簽名會。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，30日晚間在南機場夜市舉辦年曆簽名會。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，30日晚間在南機場夜市舉辦年曆簽名會。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，30日晚間在南機場夜市舉辦年曆簽名會。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，30日晚間在南機場夜市舉辦年曆簽名會。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，於今（30日）晚間在南機場夜市舉辦年曆簽名會，吸引超過300位粉絲前往排隊。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，於今（30日）晚間在南機場夜市舉辦年曆簽名會，吸引超過300位粉絲前往排隊。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，於今（30日）晚間在南機場夜市舉辦年曆簽名會，並與攤商、粉絲們互動。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委黃捷、吳沛憶與沈伯洋共同主持的YouTube直播節目《加開零食會》，於今（30日）晚間在南機場夜市舉辦年曆簽名會，並與攤商、粉絲們互動。（記者王藝菘攝）

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