民間連署罷免藍委燒中選會 李進勇：如不中立就會彼此傷害

立法院內政委員會今日下午審查中選會明（114）年預算案，民間團體連署罷免藍委，燒到中選會，藍委紛提案減列或凍結。（取自國會頻道）

2024/12/30 21:26

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院內政委員會今審查中選會明（114）年預算案，中選會主委李進勇答詢表示，今天你罷免我，明天我罷免你，所以立法院在訂定選務相關法令，選務機關在辦理選務，如果不是秉持中立的立場，就會彼此傷來傷去，中選會做為獨立機關，依法行政，對選務主張，絕對是站在中立立場，因為同一套法律，同一個遊戲規則，兩邊都會適用。

民間團體近日發起罷免藍委連署，正被民間連署進行罷免的國民黨立委張智倫，今天在內政委員會審預算時表示，選罷法三讀已通過，現在有團體已在連署罷免，要求中選會說明有沒有要收身份證影本？任期還沒有滿一年就在簽罷免書，日期是空白，是否無效？他之前有問李進勇，李進勇回他說沒有收到檢舉，法律規定當選一年後才能啟動罷免，中選會卻不理會，他因此提案全數減列中選會主委特別費71萬元。

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國民黨籍、基隆市長謝國樑被罷免案，成立但未通過一事，內政委員會藍委等也就此追究中選會，加上近日民間罷免連署動作，紛提案減列和凍結中選會明年預算。

李進勇答詢表示，他要呼應張智倫的論點，今天你罷免我，明天我罷免你，所以立法院在訂定選務相關法令，選務機關在辦理選務，如果不是秉持中立的立場，就會彼此傷來傷去，中選會做為獨立機關，依法行政，對選務主張，絕對中立，因為同一套法律，同一個遊戲規則，兩邊都會適用，立法院通過選罷法修正案，如果完成整個法制程序，依法公布施行，當然是依生效的法律執行，法律要求附什麼文件，就依規定附什麼文件和依規定進行審查。

李進勇也說明，現行選罷法規定是，罷免必須在任期滿一年才提出，審查的時間點是以罷免提出的時間點為準，而在任職滿一年之前，有一些人採取宣傳或收取連署文件的動作，選罷法沒有規範，中選會也無法可審查，另連署書上面沒有日期，領銜人押的是他提出的日期。

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