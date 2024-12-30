林右昌重申青鳥非民進黨號召 自嘲「這麼厲害選舉不會輸」

民進黨秘書長林右昌重申青鳥活動是公民團體自主發起，並自嘲民進黨沒有能耐號召那麼多人，「這麼厲害的話選舉也不會輸」。（圖由《CNEWS匯流新聞網》提供）

2024/12/30 16:38

〔記者陳昀／台北報導〕立法院日前在國民黨主導下三讀通過《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財劃法》，公民團體號召「冬季青鳥在台北」集會抗議，民進黨秘書長林右昌今接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》專訪重申，青鳥活動是公民團體自主發起，並自嘲民進黨沒有能耐號召那麼多人，「這麼厲害的話選舉也不會輸」；對於後續救濟，不同憲政機關有不同策略，尊重他們的最終決定。

被問及財劃法的對策及執政黨為什麼未提版本草案？林右昌指出，他代表民進黨中央黨部，不方便替立法院民進黨團或行政院回答，但救濟方法有很多，黨團、司法院、行政院是不同的憲政機關，各機關會各自對適法性進行評估，有覆議、釋憲等方法，他會尊重憲政機關最後的決定；《選罷法》、《財劃法》、《憲訴法》的性質及所涉憲政機關都不一樣，救濟的手段跟選擇也不一樣，無法混為一談。

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林右昌指出，《財劃法》修了25年，不是今天才修，行政機關之所以沒有版本，主因在於全台20幾個縣市很難喬出大家都可以接受的版本，北中南城鄉差距、貧富差距，法案有很多細的指標，財政分配若僅以人口為指標，無法充分反映地方財政的需要，目前的修法會導致貧者越貧、富者越富，打破這幾年好不容易平衡的城鄉差距。

被問到民進黨是不是曾意圖放青鳥進立院阻攔修法？林右昌表示，青鳥的起源是藍白在國會推出擴權法案，民進黨沒有能耐號召這麼多人，「這麼厲害的話我們選舉就不會輸」，在野黨最廉價的方式就是賴給民進黨，說他們是民進黨的側翼、綠軍，但平心而論，現場很多根本不是民進黨支持者，在野黨應該尊重公民團體、不要亂栽贓。

林右昌指出，「冬季青鳥在台北」是公民團體發起的行動，跟民進黨一點關係都沒有，民進黨對公民運動的態度就是百分之百尊重，不能介入、引導或影響，這是民進黨的基本原則，過去、未來都一樣，「如果是我們自己發起的，一定會發動員令」，讓大家知道民進黨的訴求為何。

林右昌說，他完全沒有到青鳥的現場，但他知道現場有很多「情緒」，對此黨中央完全尊重公民團體、絕對沒有介入，「我們從頭到尾沒有聽過公民團體要衝進去，這可以跟他們求證」。

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