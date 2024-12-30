過年出遊看過來 觀光署公布最新旅行社黑名單

交通部觀光署公布最新旅行社黑名單示警。（資料照）

2024/12/30 15:16

〔記者蔡昀容／台北報導〕寒假、春節旅遊旺季將至，不少民眾開始規劃出國旅遊。回顧今年，發生多起旅行社丟包旅客案件，包括今年春節發生的年代旅遊（美加國際旅行社）富國島丟包案。交通部觀光署於官網公告最新黑名單，包括廢照、被票據交換所列為拒絕往來戶的旅行社，提醒民眾留意。

觀光署今（30日）表示，依據「發展觀光條例」第43條公告，今年7月1日至12月30日的旅行業營運狀況，廢止旅行業執照、經票據交換所公告為拒絕往來戶、自行申請停業的名單，可至官網查詢，路徑請依序點擊：觀光行政資訊網、業務資訊、消保事項專區、旅行業、具法定公告事由之旅行業。

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根據公告，今年被觀光署廢照的旅行社，包括美加國際、有錢真好、哈樂、威翔、和撒那、麗群、順麗國際、洄瀾國際、東和、凱翔、壯遊、金漢妮等12家旅行社。被勒令停業的有全球國際、翔展旅行社。

旅行業保證金經扣押或執行的旅行社，分別是再興國際、瘋狂賣客、双海國際、旅見、松愛國際、忘憂草國際等6家旅行社。

美加國際因為欠款地接社，今年2月時，200多名旅客被丟包富國島。美加國際除被品保協會剔除會員資格，也未能在期限內繳足旅行業保證金給觀光署。受害旅客眾多，掀起社會高度關注。

9月出發的壯遊旅行社克羅埃西亞團，因為旅行社未付足款項給地接社，旅客被丟包當地，團員現場墊付超過200萬元款項，才讓旅程繼續。凱翔旅行社因代表人過世，公司財務未正常運作。全球國際、金漢妮則被票據交換所列為拒絕往來戶。

觀光署表示，依法已停業、解散的旅行業不得營業，民眾若發現仍有營業情形，可檢附事證向觀光署檢舉。

觀光署也提醒民眾，認明領有旅行業執照的合法旅行社，並簽訂旅遊定型化契約，繳費時應索取代收轉付收據並妥善保存，合法名單可至消保事項專區查詢，旅遊問題諮詢可利用觀光署免付費電話0800-011765，旅遊糾紛可書面向品保協會申訴（02-25995088，E-mail：tqaa@travel.org.tw）。

觀光署補充，旅客如於國外發生急難事故，可向「外交部旅外國人急難救助聯繫中心（全球免付費專線800-0885-0885）」尋求協助；於陸港澳遇有急難情形，請與陸委會聯繫（02-23975589）以得到即時協助。

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