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    氣象署示警：若梅山斷層再引發地震規模可能不亞於921大地震

    嘉義梅山30日凌晨發生規模5.1地震。（中央氣象署提供）

    嘉義梅山30日凌晨發生規模5.1地震。（中央氣象署提供）

    2024/12/30 14:17

    〔記者蔡昀容／台北報導〕嘉義縣梅山鄉今（30日）晨3點51分發生規模5.1地震。中央氣象署說明，該起地震是破碎帶引起，與梅山斷層無關，但由於梅山斷層曾發生過規模7.1地震，未來也有可能引發不亞於規模7.3的九二一大地震。

    嘉義梅山今天凌晨3點51分發生規模5.1地震，深度12.3公里。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這次地震屬於極淺層地震，附近地區有4級震度，國家級警報範圍包括南投、彰化、雲林、嘉義縣市、台南。

    吳健富指出，從震央位置附近的歷史地震可知，這些地震與斷層系統沒有主要關係，也未有地震聚集在斷層面。包括1992年8月25日規模4.71地震、1998年7月17日規模6.2地震，其中後者釀5死27傷，全倒房屋6棟、半倒45棟。另外，今年中南部地震多，但都是群震方式表現，這次地震獨立於群震之外。

    梅山鄉1906年曾發生規模7.1的梅山大地震，造成數千人傷亡。吳健富表示，今晨地震與梅山斷層相隔10餘公里，與更接近的大尖山斷層相距近10公里，都有一定距離，這次地震與這些斷層無關，而是破碎帶造成。

    吳健富表示，地震規模大小與斷層長度有關，梅山斷層長度雖僅約13公里，但過去曾發生過規模7.1地震，未來若再引發地震，也是有可能引發接近規模7.3的921大地震。

    但吳健富強調，相同規模但不同時空背景的地震，造成的致災性不一定一樣，要綜合評估震度、附近交通設施、建物耐震能力，抗災能力若強可降低致災性。他指出，梅山斷層發生大地震迄今118年，沒有較大地震發生，近年在附近加密地震站觀測地殼形變，也沒有明顯能量累積狀況。

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