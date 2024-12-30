籌夫保金陳佩琪銀行提3千萬現鈔 柯文哲最新一期財產申報存款數字曝

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，北院昨重開羈押庭，裁定柯以7千萬（含之前3千萬元）交保。柯妻陳佩琪上午前往銀行提領3千萬元現金，並帶回台玻大樓與黨秘書長周榆修討論後續交保事宜。（資料照）

2024/12/30 13:08

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，北院昨重開羈押庭，裁定柯以7千萬（含之前3千萬元）交保。柯妻陳佩琪上午前往銀行提領3千萬元現金，並帶回台玻大樓與黨秘書長周榆修討論後續交保事宜，翻閱柯最近一期財產申報，夫妻倆有2464萬4212元存款、95萬餘元基金。

針對需補足的4千萬元交保金，民眾黨秘書長周榆修今早趕往柯家中，與柯妻陳佩琪會面，兩人一同趕往第一銀行領錢，並於稍早提領3000萬元完畢，由於金額龐大，銀行更通報警方派出警力護送陳前往位於台玻大樓的民眾黨中央黨部，剩餘的1千萬元則交由周榆修與黨內立委討論如何分配支應。

請繼續往下閱讀...

據中選會去年12月5日公告總統候選人財產申報，柯與陳佩琪在台北市及新竹市的不動產合計有7筆土地、2筆建物；另陳佩琪於2016年繼承2筆澎湖縣馬公市的土地。存款方面，2人共有2464萬4212元、基金95萬4063元，以及7筆儲蓄型保險。柯也在備註說明，去年2月退休時獲得一筆公保給付的422萬元退休金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法