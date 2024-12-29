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    首頁　>　臺北市

    北市府交通APP多、功能資訊不一 市府：將跨局處統合

    台北市政府將整合各項運輸資訊平台及APP，統合各式功能及運具資訊。（記者林承鴻攝）

    台北市政府將整合各項運輸資訊平台及APP，統合各式功能及運具資訊。（記者林承鴻攝）

    2024/12/29 20:14

    〔記者林承鴻／台北報導〕許多外國遊客來台選擇自由行，會使用到各項公共運輸工具，台北市議員顏若芳指出，台北市政府各單位建置11個運輸資訊平台及APP，包含捷運、公車、YouBike、貓空纜車等，得個別下載；而5284、台北通、藍色水路更沒有英文介面，對外國觀光客不友善。台北市政府回應，已指派副市長張溫德統籌各單位提出整合計劃，希望將各項功能、運具資訊整合進1個APP中。

    顏若芳整理各項平台功能，在站點分佈、運行路線、導航功能、線上購票、英文介面等，每個平台有的資訊都不一樣，指觀光客怎麼會知道要下載什麼。

    顏若芳舉匈牙利首都布達佩斯的BudapestGO APP為例，下載後無須註冊帳號登錄即可使用，除了整合捷運、電車及公車的即時動線、路網及異動，還有單車的站點及借用情形，也可直接購買電子交通票券，更可查詢公廁及飲水站、觀光資訊站地點，相當方便。

    反觀台北通，只有YouBike即時資訊及公廁位置，捷運、公車、水路等其他資訊都沒有，不但需要註冊，更沒有英文版，使用上有諸多限制與不便。顏若芳指出，應讓觀光客以最簡單的方式一次得到所有資訊，請市府統合各項交通工具資訊於單一個APP。

    北市府表示，市府運輸相關APP確實太多，且很多功能不一致，會參考BudapestGO，目標將各項功能、運具資訊整合進一個APP，請副市長張溫德統籌相關單位提出計劃，5個月後檢視，並持續精進優化，希望徹底解決問題。

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