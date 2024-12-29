阿妹大巨蛋開唱周邊狂震 議員籲檢視住宅耐震度、禁集體跳動

大巨蛋示意圖。（資料照）

2024/12/29 17:52

〔記者蔡思培／台北報導〕藝人張惠妹已在大巨蛋舉辦多場演唱會，卻引來周邊住戶反映家中搖晃，1999也接獲眾多投訴。台北市松山信義區議員認為，台北市政府已有小巨蛋作為前車之鑑，應該針對大巨蛋震動問題做好配套，除可安排技師公會檢視周邊住宅耐震係數，也可明確禁止演唱會集體跳動。

民進黨北市議員張文潔指，張惠妹過去就因為在小巨蛋開唱有震動被禁止，張惠妹團隊可能認為新場館大巨蛋可以承受表演震動，但在第一天發生震動問題後，台北市政府就該著手處理。她批評，北市府已有小巨蛋作為前車之鑑，仍只會將問題推給遠雄，大巨蛋收益不能建立在周邊居民的痛苦上。此外，未來大巨蛋還有其他藝人開唱，居民一整年都可能遇到振動問題，體育局作為主管機關應該強烈要求遠雄，避免演唱會再有震動發生。

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民進黨北市議員許淑華說，愛爾蘭、英國、荷蘭等國外體育場館都曾發生過演唱會眾人跳動造成震動狀況，許多國家發現用任何方式補強，都難以阻止共鳴導致震動，國外最後都會回歸行政管理，呼籲觀眾不要跳動。

許淑華認為，大巨蛋可以舉辦演唱會，但政府應該先做好控管，大巨蛋若想開放演唱會跳動，市府可先安排四大技師公會檢視周邊居民房屋耐震係數，若耐震係數不足就應禁止跳動。她也提醒市長蔣萬安，不能因為怕得罪張惠妹歌迷，就不顧大巨蛋周邊居民安全。

國民黨議員詹為元也說，大巨蛋演唱會對周遭居民震動感強，希望遠雄基於敦親睦鄰釋出善意，他建議遠雄可與演唱會主辦方協調跳動曲目演出時間，或是對外預告，雖然驚喜感會下降，但可以與周遭居民感受取得平衡。另外，部分居民可能擔憂老舊公寓耐震度，若居民有疑慮，市府也可以協助初步勘驗。

北市議會議長戴錫欽指出，若遠雄針對震動問題處理不到位，北市府也可以協助，未來大巨蛋可能持續舉辦演唱會，市府要有長久之計，讓歌手、藝人都能在大巨蛋發揮所長，市府對於如何降低大巨蛋活動對周邊居民安寧影響責無旁貸，不能老讓第一線里長接到抱怨。

國民黨北市議員秦慧珠則指，先前藝人周杰倫也在大巨蛋開唱，卻無震動問題，張惠妹喜歡鼓勵觀眾跳動，大巨蛋一次有近4萬人跳動相當恐怖，這是張惠妹與其團隊要面對的問題。秦慧珠也指出，小巨蛋已經已經禁止跳動，大巨蛋也應比照禁止演唱會集體跳動。

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