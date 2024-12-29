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    北市府京華城調查小組將開會 綠議員批：柯文哲收押時就該有對策

    京華城土地示意圖。 （資料照）

    京華城土地示意圖。 （資料照）

    2024/12/29 17:25

    〔記者蔡思培／台北報導〕京華城案延燒，前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉案遭羈押日前3000萬交保，高院今撤銷交保重開羈押庭。台北市政府也成立府級跨局處京華城容獎違失調查小組，由副市長李四川擔任召集人，兩週內召集會議研議對應作為。不過民進黨北市議員批評，市府早在柯文哲收押時就該有對策，至今仍優柔寡斷。

    民進黨議員洪健益指出，市長蔣萬安早在大家討論柯文哲收押時，就該針對京華城案有對策，可以要求威京集團變更設計，但至今蔣市府仍優柔寡斷，還要推給專家開會。洪健益也說，京華城容積移轉是全民之財、非台北市的財產，蔣萬安早該有動作，該拿回來的拿回來。

    洪健益認為，蔣萬安應該針對弊案展現態度，但目前連態度都沒有，反而是議會組成調查小組，但資料仍要由市府提供，建議市長直接資料釋放給議會調查，不要空有資料又不作為。

    民進黨議員許淑華也質疑，蔣萬安在京華城處理上怕得罪民眾黨支持者，遇到阿妹大巨蛋震動問題，又怕得罪歌迷，蔣萬安有眾多政治算機，「市政問題要的應該是公平正義而非算計，如果蔣萬安完全站在爭取連任角度思考，會被人民唾棄」。

    國民黨議員秦慧珠認為，京華城20%容積獎勵不能存在已經是大家的共識，現在仍有程序問題，是由市府主動取消20%，現有建照就要廢除、停工，但可能衍生官司糾紛；市府才希望鼎越集團自主提取消20%、變更建照，避免法律糾紛。

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