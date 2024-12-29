巧遇林佳龍！台人在歐掉護照20分鐘即獲助 大讚代表處效率

作家托比回憶今年與弟在歐洲弄丟護照驚險過程，以及20分鐘即取得我國駐處發放的臨時護照，甚至當場巧遇外交部長林佳龍。（作家托比 TOBY提供）

2024/12/29 17:12

〔記者方瑋立／台北報導〕國人在國外生活或旅遊，常遇到需要臨時協助的緊急狀況，辦理護照便是其中一種。擁有17萬臉書追蹤者的作家「托比 TOBY」昨（28）日在臉書貼文，分享台灣駐歐盟兼比利時代表處20分鐘為護照遭竊的弟弟辦妥臨時護照的故事，並附上一張弟弟與外交部長林佳龍的合照，原來當天適逢週日，恰好遇到林佳龍訪問歐洲並造訪代表處，托比也讚嘆「真的好福氣」並表達對外交人員的無盡感謝。

托比在臉書發文表示，弟弟日前在歐洲遇到竊賊，連同護照、現金整個包被偷走，且半小時後就要搭歐洲之星前往巴黎、後天一早要飛回台灣，沒有護照行程都無法進行，何況當天是星期日，要辦妥護照看起來難上加難。托比提到，他們一面報案、一面聯繫台灣駐歐盟兼比利時代表處，在比利時警方的協助下聯繫上代表處駐外官員，坐上計程車趕赴代表處時，簽證官已在代表處等候，「20分鐘後，我弟的臨時護照就拿到了」托比讚嘆道，「這一天，我深深感受到『台灣南波萬（台灣 No.1）』」。

請繼續往下閱讀...

托比說，辦妥護照後看到外交部長林佳龍從辦公室走出，慰問「怎麼了？」、「一切還好嗎？」這時托比才恍然大悟，剛好碰上林佳龍訪問歐洲並前往代表處開會，托比弟弟才順利在駐外官員的協助下取得臨時護照，「真的對駐比利時代表處無盡感謝，因為龍哥剛落地就立馬衝代表處開會，順利在禮拜天拿到護照 」。林佳龍也在貼文下留言：「人平安最重要，錢再賺就有了。祝福新的一年，一切順心如意！」

貼文引發網友熱烈迴響，網友注意到托比弟弟笑得開心留言「這張照片被害當事人笑得比外交部長還燦爛是怎樣」、「竟然是佳龍欸～想到初他當市長時批核決行公文上也是只簽佳龍，親切派的」、「竟然還遇到佳龍，謝謝台灣政府的工作效率」。

貼文也釣出不少網友留言分享台灣駐外單位的暖心事蹟。有網友就提到：「駐歐台辦真的都很棒，之前先生在法國被搶報警也是浪費時間，趕快跑到駐法台灣辦事處也是不到半小時拍好照片拿到護照，台灣人還溫暖的安撫被搶的情緒」；也有網友回憶「2015 年妹妹在捷克旅遊因為突然全身腫脹，多虧駐捷克辦事處的人員協助去看醫生，真的很感謝他們！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法