談柯文哲被起訴 謝長廷：收賄的證據薄弱了一點

總統府資政謝長廷讀了檢方對柯文哲的起訴書之後，直指就法律上的犯罪要件而言，「收賄的證據確實薄弱了一點」。（資料照）

2024/12/29 16:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率、政治獻金等弊案，台北地檢署依貪污等罪嫌起訴，總統府資政謝長廷讀了起訴書之後，直指就法律上的犯罪要件而言，「收賄的證據確實薄弱了一點」。

謝長廷在臉書指出，任何人把柯文哲的起訢書讀了之後，相信一定對裡頭的政商複雜關係印象深刻，從而心生反感，但檢方在將人羈押4個月之後，卻只交出這樣的起訴書，可以預見未來必然爭議迭起。

請繼續往下閱讀...

謝長廷表示，日本刑事起訴的定罪率相當高，都在90％以上，貪污罪起訴後定罪率更高達99.9％，幾乎是被起訴者必然會被判有罪，因此起訴內容有相當高的公信力。

謝長廷說，反觀台灣的犯罪起訴定罪率號稱80％，但這大多是靠票據犯、逃稅、酒駕、毒品等有明確證據的案件拉高平均，單就貪污來說明顯偏低，尤其是政治人物的部分，在他過去當高雄市長的時代，記得才只有30％左右。

謝長廷認為，檢方對柯文哲的起訴書，「算是符合當年台灣的司法標準，但距離理想還有很大的進步空間」。謝長廷表示，最近法務單位公布統計資料，指稱近10年來貪污犯罪起訴定罪率達到70％，但這差不多是3件裡有1件無罪，公信力還是值得檢討。

謝長廷指出，在台灣有時被起訴是因為「輿論認為有罪」，使得「輿論審判」成為法庭鬥爭的重要一環，在幾乎所有被告都會喊寃的狀況下，有的是真寃、有的是假寃，結果往往是假寃的佔便宜，真寃的倒霉，如此看來，司法公信力低下無疑也是社會亂源之一。

相關連結請見︰

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法