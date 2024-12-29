財劃修法影響海巡任務推動 海巡署：衝擊新造艦船及維修保養

海巡人員近年頻繁應對中國以海警船、公務船或海上民兵船對台施加的灰色地帶襲擾 。（海巡署提供）

2024/12/29 15:08

〔記者陸運鋒／台北報導〕立法院本月20日三讀通過財劃法修正草案，行政院主計總處預估，除依法律義務支出預算外，需通刪至少28％預算以為因應。海巡署今天發布新聞稿指出，估計明年至少被刪減29億餘元以上，嚴重衝擊應處中國灰色地帶襲擾時，新造艦船及後勤維修保養所需，影響打擊海上犯罪及執行救生救難等工作推動。

海巡署表示，「國安、治安、平安」等三安是海巡署的核心任務，海巡人員日夜站在海防最前線，維護國家安全，不僅要冒險犯難查處越界中國漁船、打擊海上犯罪，近年更是頻繁應對中國以海警船、公務船或海上民兵船對台施加的灰色地帶襲擾。

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海巡署指出，為捍衛國家主權及海洋權益，確保國人自由民主生活方式，已積極打造大型艦船、引進科技監控設備及無人飛行載具等計畫，強化我國海防整體能量，有效杜絕海上不法，相關計畫若沒有預算支撐，勢必將嚴重影響我國海防安全。

海巡署說，財劃法修法後，2025年將導致至少5艘新造艦船艇無法如期交船、38艘無法進行歲（大）修檢驗；取締越界作業陸船、打擊走私偷渡等防制海域犯罪等裝備武器，將有至少369件無法如期採購；另外在維護民眾海上安全方面，則有高達1811件的救生救難裝備無法籌補。

海巡署強調，面對中國海警船的灰色地帶襲擾等威脅，相關建案應持續推動，没有時間等待，也請各界持續支持海巡人員運用精良的艦艇及裝備，強化台灣海域防衛力量，提升海上執法效能，捍衛國家海疆的穩定，確保人民的安全。

海巡署估計明年至少被刪減預算29億元以上，嚴重衝擊應處中共灰帶襲擾時，新造艦船及後勤維保所需，嚴重影響打擊海上犯罪及執行救生救難等工作推動。（海巡署提供）

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