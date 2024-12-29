中共藉寄生國民黨奪權 王定宇籲藍營審視被滲透嚴重程度

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/12/29 14:57

〔記者謝君臨／台北報導〕網紅「八炯」温子渝及創作歌手「閩南郎」陳柏源昨公開「中國統戰紀錄片下集」，揭露中共最新對台統戰手法，推薦若要選舉「可以去依附新黨、統促黨」，若要組織票就只能去國民黨。對此，民進黨立委王定宇表示，這並非新的戰略，中共藉由寄生國民黨內企圖奪取政權，國民黨須審視自己被滲透的嚴重程度。

王定宇指出，「八炯」在影片中指出，中共聯絡在台人士，像新黨是為他們做統戰工作，若要選舉，擔心新黨組織力不夠，要求要幫中共發展組織的人應該要加入國民黨，比較有組織力可以發展選舉，要買票他們也可以出錢。他說，這些手法坦白講在坊間大家觀察得出來，只是經由「八炯」影片得到證實。

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王定宇說，「八炯」揭發的中國統戰手法並非新的戰略，早在1923年6月中國共產黨最高黨代表會議，中共便決定「化整為零」，以個人名義加入當時的國民黨，滲透進去，透過進入組織，想要把國民黨吃下來；一路發展到1927年形成蔣介石「清共派」與汪精衛「容共派」的寧漢分裂。這段歷史其實都會重演。

因此，王定宇分析，從1923年到1927年，中共藉由寄生國民黨內企圖奪取政權，現在則透過在台協力者進入國民黨參與選舉，目的是拿下台灣。「希望國民黨要有歷史觀，這些歷史都沒有很久遠，必須審視自己被滲透的嚴重程度。」

最後，王定宇強調，中共透過在台統戰者、協力者進入國民黨，或是像先前被法院判定拿中國的錢、且隱藏在民眾黨中的馬姓立委參選人；這些政黨是否有自省能力，將中共統戰、侵略台灣的勢力透過清黨排除，讓這些政黨成為維護台灣的民主政黨；還是自甘墮落，讓中共操弄藍白政黨進而破壞台灣，達成侵略、併吞台灣的目的？不僅這些政黨需要反省，台灣人更要警醒、看清楚。

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