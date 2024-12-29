支持禁中共「一把手」來台 賴瑞隆：無法熱臉貼冷屁股

陸委會主委邱垂正強調，兩岸現狀在疫情後有改變，對於北京意圖，不能沒有警覺之心。（資料照）

2024/12/29 14:20

〔記者謝君臨／台北報導〕為了對中國「懲獨22條」表達抗議，陸委會拒絕發給涉台系統「一把手」來台許可。對此，民進黨立委王定宇支持陸委會決定，沒道理中共欺負、濫捕台灣人民，還讓背後主使的「一把手」可自由進出台灣。民進黨立委賴瑞隆也強調支持政府所有作為，「我們沒有辦法熱臉一直去貼冷屁股。」

中共日前發布懲獨22條意見，在國際製造「兩個中國」、「一中一台」及「台灣獨立」，最重可判死刑。陸委會主委邱垂正表示，懲獨22條對兩岸正常交流帶來極大殺傷力，激起兩岸人民對立、增添赴中人身風險。他也強調，拒絕發給涉台系統「一把手」來台許可，這也是爾後審查申請案件的原則。

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對此，王定宇表示，中國用蠻橫的內部法律，如懲戒台獨22條等，動輒逮捕台灣去中國旅遊的人，就連一貫道3位7、80歲的長輩都被以莫名其妙的理由拘捕至今；之前還有去宣導素食的宗教人士，甚至某些學術交流、經商，都被以莫須有的理由被抓捕。

王定宇指出，中共以不民主的法律，欺壓台灣無論是去中國經商或旅遊的人民，因此他支持陸委會做出這個決定，只要懲戒台獨22條等法令不撤除、不把台灣人放回來，就不讓涉及這些法令的「中共一把手」來台灣。

王定宇說，沒有道理中共欺負、濫捕台灣人民，還讓這些背後主使的「一把手」可自由進出台灣，這對台灣來講，不僅是不對等、不尊嚴，更是傷害台灣人民自由旅行的安全。

賴瑞隆表示，邱垂正是個溫和而務實的人，但中共的懲獨22條對台灣的人權影響非常大，甚至有許多台灣人被逮捕，也因此邱強硬拒絕「中共一把手」來台，拒絕發予簽證，這是台灣必要的對應。他強調，支持政府的所有作為，希望兩岸間能夠妥善、理性的溝通，但若台灣希望開放兩岸觀光、中方持續拒絕，「我們沒有辦法熱臉一直去貼冷屁股。」

賴瑞隆也說，特別是懲獨22條對台灣人權影響非常大，台灣人無故會被逮補，這是嚴重侵害台灣人民人權，陸委會必須有所回應。因此，拒絕中共黨政的「一把手」，特別是各黨部主委或是市委書記等人入境，這是表現出台灣的態度。

賴瑞隆也呼籲，希望中共當局能審慎思考，妥適面對台灣所遞出的橄欖枝，包括開放兩岸觀光客、學生交流等，總統賴清德釋出相當多的善意，也盼中共當局能夠認知到，若執意堆疊惡意、以懲獨22條侵害台灣人權，陸委會必須展現態度以捍衛人權及我國主權。

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