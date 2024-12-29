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    北市所長酒後對同仁掌摑 市警局：拔官記兩小過

    台北市警局。（資料照）

    台北市警局。（資料照）

    2024/12/29 13:48

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局文山一分局萬芳派出所林姓所長被控，涉嫌在某次餐敘時，對一名同仁用手拍打臉頰數次；儘管林員聲稱是兩人感情好「像兄弟一樣」，但案經督察人員調查後，認定林酒後行為失當，今天決議將他調為非主管職、記兩小過。

    北市警表示，此案經督察室調查核定案情屬實，從重核予記過二次，並立即調整為非主管職務；另該分局查案不力、違反報告紀律，將從嚴查究相關人員責任。

    據了解，11月29日晚間，萬芳派出所在文山區一間餐廳舉行迎新餐敘，疑似因為向長輩友人敬酒時，林姓所長認為該警員沒有起立敬酒，於是在餐廳門口以掌拍打該名警員臉頰數次，不少同仁還親眼目睹所長動手。

    事後警員氣不過，兩個禮拜後向分局投訴，督察組介入調查，所長表示並非因為敬酒問題，當時是為了提醒同仁工作上的問題，與該名警員也是好兄弟，只是為了表達與兄弟間的友好，才做出這樣的舉動。

    北市警強調，持續積極風紀維護作為，針對員警違法違紀案件，均主動調查、依法嚴處，秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，持續深入釐清案情，以維警譽。

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