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    首頁　>　臺北市

    北市污水接管 年增1.5萬戶創新高、東湖突破6成

    內湖東湖地區受限地形及地質，過去污水下水道佈建推動緩慢，施工團隊改良推進設備，克服堅硬岩盤與地形障礙，加上居民配合自拆增建物，接管率一舉突破6成；圖為用戶接管後的後巷美化，右二為康寧里里長鄭秀鳳。（台北市衛工處提供）

    內湖東湖地區受限地形及地質，過去污水下水道佈建推動緩慢，施工團隊改良推進設備，克服堅硬岩盤與地形障礙，加上居民配合自拆增建物，接管率一舉突破6成；圖為用戶接管後的後巷美化，右二為康寧里里長鄭秀鳳。（台北市衛工處提供）

    2024/12/29 13:48

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市的污水用戶接管普及率逾82.8%，高居全國之冠，北市府工務局衛工處訂定2032年達到90%的施政目標，並以每年至少接管1萬戶為年度目標，衛工處表示，今（2024）年截至12月25日止，已完成超過1萬5000戶污水接管，較原訂目標超出5成，創下近10年的新高。

    衛工處長程培嘉表示，目前市區污水管網系統多已佈設完成，近年持續將污水下水道往上游延伸，擴大公共污水下水道服務的觸角；為加速接管，將傳統用戶接管工程改採統包模式，以「設計結合施工」強化施工效率與可行性，公開評選擇定優良施工團隊，分為東、西、南、北區及水肥大戶等標案，加速推動接管工程，讓今年的完成率較原訂目標超出5成。

    衛工處指出，往上游推進接管困難重重，近2年克服障礙的地區，主要為北投關渡里、士林芝山里及陽明里、內湖東湖地區等。北投關渡里臨近淡水河，地質軟弱，施工採最短路徑與「即挖即埋」模式，穩定路基；士林芝山里過去因私地無法施工，採逐戶溝通、說服住戶提供埋設管線的空間；內湖東湖地區受限地形及地質，推動緩慢，施工團隊改良推進設備，克服堅硬岩盤與地形障礙，增派工班完成道路段的污水管，加上居民配合自拆增建物，接管率一舉突破6成。

    衛工處表示，全市12區尚有約19萬戶未接管，將持續針對各種未接管態樣，因地制宜提出可行方案，同時與建管單位合作拆除後巷違建、輔導民眾自行改管並提供獎補助、以及善用法令工具等策略，在2032年達到90%的普及率。

    另一方面，針對建設已超過50年的污水下水道，衛工處擬定4期12年污水管渠檢視延壽計畫，以先進的CCTV搭配聲納船，取代人力進入下水道檢查，發現有缺失則採用免開挖工法修繕，降低對上方道路交通的衝擊；另外，建置「視覺化管理平臺」追蹤缺失改善情形，今（2024）年共檢視完成350公里，其中40年以上老舊大型污水管全部檢視完成，並提前完成88.9公里使用20年以上大型管線的檢視作業。

    台北市政府提供獎勵補助，由社區管委會將建築物內部污水管改管至建築物外側，再由衛工處接到公共污水管線。（台北市衛工處提供）

    台北市政府提供獎勵補助，由社區管委會將建築物內部污水管改管至建築物外側，再由衛工處接到公共污水管線。（台北市衛工處提供）

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