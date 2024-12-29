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    夫妻檔要幫兒子買「不存在的房子」 差點被騙走200萬元

    警方到場勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場勸說。（記者王冠仁翻攝）

    2024/12/29 13:10

    〔記者王冠仁／台北報導〕85歲陳姓老翁與76歲林姓妻子，某次跑到住家附近的銀行要提領200萬元，還聲稱領錢用途是要買房子給兒子；警方到場後，循線打給兒子，兒子卻說根本沒有買房子這件事。警方進一步追問，這對高齡夫妻這才說出是要用來投資，警方發現他們落入假投資陷阱，及時攔阻他們被騙。

    北市警大同分局今天公布這組詐騙集團的行騙話術，同時也呼籲民眾，假投資真詐財案件有大幅增加之趨勢，呼籲民眾如有接獲不明人士慫恿投資或要求借款、面交現金等，均為詐騙集團之慣用手法，遇到應冷靜面對謹慎求證，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免淪為詐騙集團覬覦的對象。

    警方調查，陳姓老翁與林姓妻子平時熱衷投資理財，他們日前透過手機通訊軟體輾轉加入一個投資群組，群組中的「理財老師」每天秀出對帳單，聲稱有特殊投資管道可以穩賺不賠，看得他們心癢難耐。不久後，對方聲稱如果要投資，必須避免在帳面上留下金流，因此會派員前來取款，待款項存入指定帳戶「儲值」後就能操作投資。

    陳姓夫妻檔不察，不久就跑到合作金庫民族分行，打算臨櫃提領200萬元，但行員詢問領錢用途，他們卻支吾其詞，行員隨即通報警方。

    警方到場後詢問，他們這才聲稱是要幫兒子買房子，但警方循線致電而兒子查證，卻發現根本沒這回事；他們又改口說是要將錢交給其他人，但卻不願交代用途與對方身分。警方進一步追問，這才發現他們落入假投資陷阱。警方隨即拿出過往新聞案例向他們勸說，他們最終才發現上當，放棄取款。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    重慶北路派出所所長黃英洲（左）、警員梁耀仁（右）成功攔阻詐騙。（記者王冠仁翻攝）

    重慶北路派出所所長黃英洲（左）、警員梁耀仁（右）成功攔阻詐騙。（記者王冠仁翻攝）

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