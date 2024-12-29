柯文哲交保撤銷 黃國昌：若想讓柯籌不到交保金將侵害人權

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

2024/12/29 12:42

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等弊案遭羈押114天後，26日以3000萬交保，高院今撤銷交保裁定，北院下午3時重新開庭審理。民眾黨中央緊急應變小組稍早緊急召開會議，小組共同召集人、立委黃國昌會後受訪時強調，若想透過不合理的提高交保金，讓柯主席籌不到交保金將違反法治精神、侵害人權。

黃國昌表示，就台灣高等法院撤銷交保的決定民眾黨深表遺憾、沒有辦法接受，柯是民眾黨非常重要的領導人，絕對沒有逃亡的動機，況且北院在原裁定已對柯文哲限制住居、出境、出海等處分，而高院在這情況下還認為柯文哲有逃亡可能，已是違反一般社會常識跟經驗法則。

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至於高院質疑3000萬交保金額不夠高，黃國昌認為，柯文哲根本沒有犯罪，地院原本裁定的3000萬元交保金，已經對柯家造成非常沉重的負擔，明知沒有羈押的必要，若想透過不合理的提高交保金，讓柯主席籌不到交保金，達到不羈押就不罷休的結果將違反法治精神、侵害人權。

黃國昌強調，過去這4個月，柯文哲、陳佩琪夫妻的戶頭裡有多少錢，檢察官非常清楚。民眾黨期待也相信台北地院接下來開庭的時候，能清楚補充理由，相信北院當初做的裁定，已說明非常清楚，希望不要繼續押人取供，柯文哲被關押4個月，真的夠久了。

媒體追問，黃國昌昔日質疑1500萬現金搬不動，但夫人高翔卻能一個人輕鬆搬起3000萬元現金幫柯辦理交保，黃國昌說，「哎呀！這種很無聊的事情真的就不用再提了，她那天是分兩批提的，那個重量多少大家看了就知道。」

另外，先前傳出的柯文哲辭職信，黨秘書長周榆修說，沒有收到信；黃國昌強調，現在最重要的事是要確保柯主席好不容易重獲的自由，不會因為不合理的理由，甚至是執政黨政府高層的意思，再度遭到剝奪。

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