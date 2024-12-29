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    首頁　>　臺北市

    柯文哲交保撤銷 民眾黨：忽略3千萬重保對柯家造成沉重負擔

    柯文哲26日交保後，驅車到管制區向支持者致意。（資料照）

    柯文哲26日交保後，驅車到管制區向支持者致意。（資料照）

    2024/12/29 10:45

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等弊案遭羈押114天後，26日以3000萬交保，高等法院今（29）日撤銷交保裁定，發回北院更裁。民眾黨中央緊急應變小組發聲明表示，對此結果深表遺憾與痛心，他們全力支持柯主席捍衛自身清白，爭取公平審理之權利，並將於北院開庭審理時，依規定前往旁聽。

    聲明指出，高等法院基於兩點理由撤銷發回，針對逃亡部分，柯主席已再三強調不可能逃亡，同時衡諸客觀情勢，柯主席不但沒有逃亡的動機，更何況原裁定已限制住居、出境、出海，柯主席更沒有逃亡的手段。在此等情況之下，倘還認為柯主席會逃亡，可謂違背一般經驗法則，實難服眾。

    柯主席在京華城案中並無取得任何不法利益，聲明續指，北檢起訴書中關於收賄僅係以「某時地」進行指控，缺乏具體事證，根本沒有犯罪所得。撤銷發回的第二點理由，高院質疑具保金額「是否足以形成相當拘束力」，實忽略原裁定所命3千萬元之重保已對柯主席家庭造成極為沉重之負擔。

    應變小組認為，檢方在經過4個月鋪天蓋地的搜索扣押後，實已非常清楚柯主席與夫人究竟有多少存款。如再強令增加巨額之交保金，豈非在不具羈押必要性之情況下，未達羈押之目的誓不罷休？

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