高院撤銷柯文哲等4人交保發回更裁 認有逃亡之虞曝四大理由

高等法院認定柯文哲4人均罪嫌重大，有串證、逃亡之虞，北院裁定不當，尤其北院漏未審酌國民黨台北市議員應曉薇尚有加拿大護照，今上午9時撤銷北院原裁定，發回更裁。（資料照）

2024/12/29 10:17

未審酌應曉薇有加拿大護照

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，26日依貪污等罪起訴前北市長、民眾黨主席柯文哲等11人，但台北地院移審庭裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京等5名在押被告均交保，北檢不服，除認罪的前北市副市長彭振聲外，火速對柯等4人提出抗告，結果檢方抗告成功，高等法院認定柯等4人均罪嫌重大，有串證、逃亡之虞，北院裁定不當，尤其北院漏未審酌國民黨台北市議員應曉薇尚有加拿大護照，今上午9時撤銷北院原裁定，發回更裁。目前，北院尚未決定重開羈押庭時間。

高等法院合議庭審判長王屏夏、受命法官潘怡華、陪席法官楊明佳審理後認為，柯文哲、李文宗均涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄、圖利及刑法公益侵占、背信等罪，沈慶京涉犯貪污治罪條例圖利、違背職務行賄等罪，應曉薇涉犯違背職務收賄及洗錢等罪，且4人均罪嫌重大，屬最輕本刑5年以上徒刑重罪，且均有逃亡、勾串共犯或證人之虞。

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合議庭以四大理由指出北院裁定不當，包括北院原裁定未敘明柯等4人，何以無羈押必要性，也未具體說明，為何具保等手段即可防止4人逃亡，理由實屬不備。

4人具保金額與犯罪所得是否相當未妥適說明

此外，高院認為，北院諭知柯等4人具保金額，與造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當、足以形成相當拘束力？均未妥適說明。

高院特別指出，應曉薇除中華民國護照外，尚持有加拿大護照，北院原裁定漏未審酌此項攸關逃亡與否的重要事實，實有不當。

柯有撕碎字條、刪除對話紀錄等事證

李文宗更與柯文哲共同侵占達6000餘萬元公益金，有逃亡之虞，且柯有撕碎字條、刪除對話紀錄等事證，可見有滅證、勾串共犯之虞，具羈押事由。

北檢對北院認定柯文哲等5人無羈押必要，27日凌晨均裁定交保不服，27日晚上9時30分向高等法院提起抗告，北檢認為，柯、沈、應、李4人涉貪污重罪、犯罪嫌疑重大，至今否認犯行，除有共犯未到案，柯等4人未實施科技設備監控等配套措施，均有勾串、滅證、逃亡之虞，應予續押，至於彭因已認罪，未對他提抗告。

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