反批綠委圍剿財劃法不負責任 柯志恩：不提版本卻在三讀後找我吵

國民黨立委柯志恩說，行政院、民進黨立委不提版本和垂直及水平分配方式，是完全不負責任的作法，三讀後才來找她吵，不斷挑釁。（資料照）

2024/12/28 17:50

〔記者劉宛琳／台北報導〕高雄新車站廣場成圓天棚今天啟用，藍綠立委受邀出席，國民黨立委柯志恩被民進黨立委們包圍追問「財劃法」相關問題。柯志恩說，行政院、民進黨立委不提版本和垂直及水平分配方式，是一個完全不負責任的作法，三讀後才來找她吵，不斷挑釁。

柯志恩說，財劃法是民進黨在野的時候要來修的，他們執政了8年，卻沒有提出任何的版本。這屆來說，五月時國民黨立委羅明才在當財政委員會召委時就已要求行政院提出版本，但過了這麼久，還是沒有任何動作。

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柯志恩說，行政院沒有提出版本，無法討論，而在野黨提出一套方式，民進黨卻不斷的猛攻，「我說實在的，這是完全不負責任的一個做法」。

柯志恩嗆，高雄的立委在財劃法有提出任何的版本嗎？甚至在表決財劃法的時候還走了不少人，這說高雄立委對財劃法非常的在乎嗎？

柯志恩強調，財劃法對高雄來說，一年的總金額是745億，除了雙北之外，高雄是排第三。而高雄立委所質疑的空汙，就應該要像台中市長盧秀燕所提到的，哪邊汙染，就應該把8成的稅留在這個地區。

她說，如果民進黨能夠提出版本，行政院有版本，大家就可以根據這些版本好好來做討論，這是一個執政黨最負責任的版法，「不是已經三讀通過後，不斷地來吵柯志恩討論」。

柯志恩重申，要來找她吵架的高雄立委，最負責任的方法就是提出自己的版本，來告訴大家如何可以提出一個版本讓高雄能夠「拿好拿滿」、超過雙北。

柯志恩說，民進黨立委提出自己版本，大家來討論，她可以站在高雄這一方，但現在什麼都沒有，在野黨幫高雄爭取了這麼多經費以後，民進黨立委卻不斷來挑釁，告訴國民黨說我們對不起高雄，這算是負責任的方式嗎？

柯志恩說，至於是不是來蹭聲量，她相信每個高雄立委都是為了高雄好，但真正為高雄好就是提出自己的版本，這才是釜底抽薪最好的方式。

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