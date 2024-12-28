新版財劃法屏東雖多134億 周春米：數字分配有強烈剝奪感、都市仇恨

對於財劃法，屏東縣長周春米今天受訪表示，屏東縣增幅是非六都倒數第一，人均分配3萬多元，相較於連江縣的23萬多，從數字分配會有強烈剝奪感，造成都市仇恨。 （記者鍾麗華攝）

2024/12/28 15:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院日前三讀通過修正財劃法等三法，行政院擬提出憲法救濟手段。對於財劃法，屏東縣長周春米今天受訪表示，雖然屏東縣可從新版財劃法多獲得經費，但統籌分配款的增幅仍是非六都縣市最低，人均分配3萬多元，相較於連江的23萬多元，從數字分配會有強烈剝奪感，甚至造成都市仇恨，這不是樂見的。

周春米指出，財劃法立法程序不周延，中央與地方事權、經費怎麼劃分沒有經過審慎討論，財劃法把中央的3753億元挪移到地方，中央跟地方也都沒充分討論，也沒定施行日期，依照現行條文運作，總統公布3天後施行，是否來得及準備也是問題。

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周春米指出，對屏東縣來說，過去可獲中央補助計畫型189億元，修法後，雖多134億元，「但189億元會不會不見，只剩下134億元？這是我們最憂慮的地方。」

周春米說明，雖然屏東可從新版財劃法多獲得經費，可是統籌分配款的增幅仍是非六都縣市最低，人均分配經費3萬多元，相較於連江縣的23萬多元，從數字分配會有強烈剝奪感，甚至可能造成城市仇恨。而賴清德總統強調均衡台灣，如果建設還是重北輕南，沒有發揮全台灣能量，這非常可惜。

周春米強調，台灣在進步中，修法不該有政黨之爭，應考量全民利益，希望立法院這種作法不要常態化，這樣議事令人憂心，而沒有民主、沒有討論，攸關中央地方發展，不是表決就可以含混過去，殺傷力、影響力令人憂心。

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