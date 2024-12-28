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    高鐵延伸屏東路線確定 行政院：均衡台灣串連高屏生活圈

    行政院長卓榮泰今天宣布高鐵延伸屏東計畫確認採高雄路線方案，發言人李慧芝今天表示，高鐵南延串聯起整個高雄跟屏東的生活圈，政院大南方新矽谷計劃，串連高屏嘉南生活圈和科技廊帶，帶動高雄及屏東科技發展。（記者鍾麗華攝）

    行政院長卓榮泰今天宣布高鐵延伸屏東計畫確認採高雄路線方案，發言人李慧芝今天表示，高鐵南延串聯起整個高雄跟屏東的生活圈，政院大南方新矽谷計劃，串連高屏嘉南生活圈和科技廊帶，帶動高雄及屏東科技發展。（記者鍾麗華攝）

    2024/12/28 16:14

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（28）日宣布高鐵延伸屏東計畫確認採高雄路線方案，發言人李慧芝受訪表示，高鐵南延串聯起整個高雄跟屏東的生活圈，而政院大南方新矽谷計劃也串連高屏嘉南生活圈和科技廊帶，帶動高雄及屏東科技發展。

    李慧芝指出，之所以最後拍板高雄方案，是因為卓揆聽取多次會議，從左營站延伸的話，左營站本身機電容量不足，會有營運上問題，容量也不夠，一小時只能兩班車，對高鐵延伸價值不大。

    李慧芝說，從高雄站來延伸，首先是高雄站之前有預留施工空間，而高雄站也本身也是一個共構車體，再加上高雄站周遭需要拆除房子比較少，整體來說，可達最大利益。交通部長陳世凱也承諾會協助高雄用大都更計畫，幫助整個高雄車站都更，規劃成新商圈，讓南高雄也發展。未來高雄有兩個高鐵站，除左營站外，還有高雄站，也是卓揆提到均衡台灣的部分，希望台灣各地均衡發展。

    屏東縣長周春米受訪表示，高鐵南延好事多磨，感謝卓榮泰、交通部長陳世凱、交通部鐵道局等各方協助，路線確定後對高屏共榮共好有幫助。屏東科學園區已經動土，且展開招商，迫切需要交通建設；如今高鐵南延屏東拍板定案，相信對發展南高雄、北屏東都是很大的幫助，希望大家全力推動，加速動土施工。

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