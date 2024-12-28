應曉薇被爆有雙重國籍 台北市議會：若屬實行政院會解除職權

涉入京華城案，國民黨台北市議員應曉薇涉嫌收受沈慶京不法賄賂高達數千萬元，求刑16年半併科罰金5000萬元。（資料照）

2024/12/28 15:11

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陷雙重國籍爭議 應曉薇發聲明：14年前已無加拿大國籍

〔記者楊心慧／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，26日依貪污等罪起訴民眾黨主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇等11人，台北地院昨裁定5名在押被告交保，應曉薇卻被爆出擁雙重國籍，挨批詐領議員薪水。台北市議會指出，若真有雙重國籍，行政院會解除職權。

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台北市議會表示，若議員真有雙重國籍，行政院會解除職權、由中央去查，議會於就職時有發文提醒不能有雙重國籍，若有雙重國籍一年內要放棄且辦理完成，若有雙重國籍就是要由行政院解除職權。

台北市議會指出，如果解職確定因不是因涉及《選罷法》第74條，所以不會有遞補缺額；若行政院有發文解職就會配合辦理後續，過去前立委李慶安有雙重國籍問題，但因法院認為有執行職務，所以無不當得利，應曉薇也是一樣。

不過應曉薇已透過律師發聲明強調，2010年底當選台北市議員後，前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，於2011年2月10日取得加拿大政府核發的喪失國籍證明，並於2011年5月10日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證，已於14年前即已確定無該國國籍，該護照業經繳回註銷，並無除中華民國護照以外的第二本護照。

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