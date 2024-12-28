為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    應曉薇被爆有雙重國籍 台北市議會：若屬實行政院會解除職權

    涉入京華城案，國民黨台北市議員應曉薇涉嫌收受沈慶京不法賄賂高達數千萬元，求刑16年半併科罰金5000萬元。（資料照）

    涉入京華城案，國民黨台北市議員應曉薇涉嫌收受沈慶京不法賄賂高達數千萬元，求刑16年半併科罰金5000萬元。（資料照）

    2024/12/28 15:11

    相關新聞請見

    陷雙重國籍爭議 應曉薇發聲明：14年前已無加拿大國籍

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，26日依貪污等罪起訴民眾黨主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇等11人，台北地院昨裁定5名在押被告交保，應曉薇卻被爆出擁雙重國籍，挨批詐領議員薪水。台北市議會指出，若真有雙重國籍，行政院會解除職權。

    台北市議會表示，若議員真有雙重國籍，行政院會解除職權、由中央去查，議會於就職時有發文提醒不能有雙重國籍，若有雙重國籍一年內要放棄且辦理完成，若有雙重國籍就是要由行政院解除職權。

    台北市議會指出，如果解職確定因不是因涉及《選罷法》第74條，所以不會有遞補缺額；若行政院有發文解職就會配合辦理後續，過去前立委李慶安有雙重國籍問題，但因法院認為有執行職務，所以無不當得利，應曉薇也是一樣。

    不過應曉薇已透過律師發聲明強調，2010年底當選台北市議員後，前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，於2011年2月10日取得加拿大政府核發的喪失國籍證明，並於2011年5月10日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證，已於14年前即已確定無該國國籍，該護照業經繳回註銷，並無除中華民國護照以外的第二本護照。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播