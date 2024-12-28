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    首頁　>　臺北市

    陷雙重國籍爭議 應曉薇發聲明：14年前已無加拿大國籍

    北檢偵結京華城案，北院召開移審庭後裁定在押的5名被告交保，在押的台北市議員應曉薇（中）27日交保後步出法院，情緒崩潰哭喊「我沒有貪汙」。（資料照，記者廖振輝攝）

    北檢偵結京華城案，北院召開移審庭後裁定在押的5名被告交保，在押的台北市議員應曉薇（中）27日交保後步出法院，情緒崩潰哭喊「我沒有貪汙」。（資料照，記者廖振輝攝）

    2024/12/28 14:56

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    應曉薇被爆有雙重國籍 台北市議會：若屬實行政院會解除職權

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，26日依貪污等罪起訴民眾黨主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇等11人，台北地院昨裁定5名在押被告交保，應曉薇卻被爆雙重國籍，挨批詐領議員薪水。應曉薇今委託律師發出聲明，強調於2011年已取得加拿大政府核發的喪失國籍證明，14年前已確定無該國國籍，並無除中華民國護照以外的所謂第二本護照。

    聲明指出，應曉薇於1981年間因隨家人移民加拿大而擁有該國國籍，2010年底當選台北市議員後，前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，於2011年2月10日取得加拿大政府核發的喪失國籍證明，並於2011年5月10日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證，已於14年前即已確定無該國國籍，該護照業經繳回註銷，並無除中華民國護照以外的第二本護照。

    聲明表示，依據《國籍法》及內政部函示，擔任民選公職如兼具外國國籍，應於就職日起1年內完成喪失他國國籍程序及取得證明文件，應曉薇所為完全符合法令規定，已具備擔仼民意代表取得議員資格的必要條件。

    聲明提到，應曉薇極早年前因曾持當時擁有加拿大護照以改名前的舊名「應秀萍」進出國境；此次交保程序延宕，是境管單位為此需與法院多方確認、耗費多時所致；外界為此憑空揣測，衍生所謂應曉薇有第二本護照的錯誤解讀，與事實不符。

    聲明強調，台北地院已就上開疑慮訂12月31日開庭調查，律師將攜帶上開文件前往法院詳細說明，屆時當可定紛止爭，惟為恐外界一再訛傳不實事項，影響法院判斷、損及當事人權益，特先代應曉薇嚴正聲明如上，至盼各界尊重司法程序，切勿基植於未經確認的不實事項，刻意渲染妄議，徒滋社會不安及自身煩擾。

    應曉薇強調於2011年已取得加拿大政府核發的喪失國籍證明。（應曉薇律師提供）

    應曉薇強調於2011年已取得加拿大政府核發的喪失國籍證明。（應曉薇律師提供）

    應曉薇強調於2011年已取得加拿大政府核發的喪失國籍證明。（應曉薇律師提供）

    應曉薇強調於2011年已取得加拿大政府核發的喪失國籍證明。（應曉薇律師提供）

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